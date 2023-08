Alza en covid sería hasta otoño-invierno: salubrista

José del Carmen Perales Rodríguez

Sin desestimar la fuente de la información, el especialista en epidemiología y salud pública, José Alfredo Rodríguez Trujillo, consideró que no hay motivos para alarmarse y mucho menos aplicar medidas urgentes, ante el incremento de casos de covid-19 que se registran en el país.

En ese sentido aludió al hecho que no se han presentado nuevas variantes de la enfermedad, que en todas las etapas de la pandemia condicionaron las oleadas de contagios y obligaron a la aplicación de medidas preventivas extremas, aunque aclaró que algunas de éstas deben continuar.

«Respecto a la situación que se está comentando (de repunte de casos), primero creo que no tiene un sustento técnico que le dé suficiencia para estar visualizando una situación de riesgo, las cifras oficiales no sustentan esa visión», comentó.

El salubrista aclaró que no se trata de restarle credibilidad a la UNAM, que emitió dicho análisis, pero tampoco se puede hacerlo con los datos oficiales que a final de cuentas fueron la base para decidir dar por concluida la emergencia por la pandemia.

«La realidad es que no tenemos ninguna nueva mutación en cuanto a un nuevo virus, que sería lo preocupante, incluso el nivel de dispersión a nivel nacional y en el mundo no permite generar alguna alerta. Sí hay casos porque la enfermedad va a estar presente, pero no hay un nivel de transmisión que genere la necesidad de aplicar acciones de control o mitigación», apuntó.

Finalmente Rodríguez Trujillo pidió a la población tener presente que por su tipo, ´»el covid-19 tendrá un comportamiento estacional y es muy probable que al inicio del otoño e invierno, se generen condiciones propicias parea el virus y se incremente la dinámica de transmisión».