Destituyen a presidenta de Canaco de Reynosa

José del Carmen Perales Rodríguez

Después de las acusaciones sobre presunto uso indebido de recursos y quejas laborales por parte del personal administrativo, este martes fue destituida Cecilia Bueno Salazar como presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Reynosa.

A través de un comunicado emitido por ese organismo empresarial, se dio a conocer lo anterior y se anunció que Gildardo López Hinojosa, será quien fungirá como presidente hasta el final del periodo 2023, lo que de entrada daría por concluido el conflicto.

Como se recordará, Bueno Salazar fue objeto de acusaciones sobre presuntos malos manejos de los recursos de la Canaco de Reynosa, sin embargo la ahora ex presidenta negó haber incurrido en irregularidades, pero al final no pudo aclarar la situación.

En ese sentido se dio la el consejo directivo en sesión formal acordó de manera definitiva la destitución y suspensión de derechos de Bueno Salazar, decisión que se dio después de una larga deliberación interna de los consejeros.

La Cámara refiriere que tras varios días de proceso interno que incluyó la constitución de una comisión de honor y justicia, para otorgar a la entonces presidente la oportunidad de responder a las denuncias por presuntos malos manejos administrativos y maltrato laboral.

Asimismo se acusó a Bueno Salazar de una constante conducta de violaciones a los estatutos, por no seguir las normas internas para tomar decisiones, en especial aquellas que tenían que ver con el presupuesto y su uso correcto.

En lo que respecta a Gildardo López Hinojosa, esta es la segunda ocasión que presida la Canaco de Reynosa, por lo que se considera cuenta con la experiencia y capacidad para dirigir de manera digna e íntegra el comercio organizado de esa ciudad.