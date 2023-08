Fiebre de Barbie llega a las funerarias y ofrecen ataúdes color rosa

Ciudad de México.- Tlacoyos, chiles en nogada, elotes, ropa, calzado no hay tienda que no tenga artículos relacionados a Barbie; no obstante, usuarios en redes sociales han divido opiniones tras ver publicados servicios funerarios contagiados por la fiebre rosa: se trata de un ataúd temático de la película.

La funeraria anuncia un féretro inspirado en nada más y nada menos que Barbie.

En referencia a la icónica línea del guion «¿Nunca han pensado en morirse?» de la cinta, el negocio decidió tomarse la pregunta en serio y elaborar un ataúd de color rosa brillante.

«Sabemos que cada vida es un tesoro lleno de momentos preciosos, risas y sueños cumplidos. Este ataúd con su llamativo color rosa brillante representa la chispa y la energía de esos momentos inolvidables que vivieron. Es un recordatorio que nuestras historias merecen ser recordadas y celebradas con color y vitalidad. Que este homenaje sea una celebración llena de amor color y recuerdos inolvidables», dice el promocional que ya se hizo viral en Tiktok.

Aunque los féretros rosas ya están siendo tendencia en redes sociales, la información exacta de dónde y quién los vende aún es imprecisa.

Con información de: heraldodemexico.com.mx