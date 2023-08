Pide Andrés Guardado que los mexicanos salgan de su zona de confort

Guadalajara, Jalisco.- Andrés Guardado, pidió al futbolista mexicano salir de su zona de confort y buscar oportunidades en el extranjero, como él que llegó a Europa en el 2007, procedente del Atlas al Deportivo La Coruña y desde entonces se ha mantenido en el Viejo Continente.

«¿Qué consejo podría dar? Yo creo que va mucho de mentalidades, creo yo. Lo único que yo podría decir es que se atrevan a salir de su zona de confort. Al final sé que la Liga mexicana es muy competitiva, el jugador mexicano se siente cómodo, se pagan buenos sueldos y a veces cuesta un poco dejar esa comodidad para ir a apostar», dijo.

«Yo creo que el mensaje también es de todos. No sólo tendría que ser mío, sino también de la prensa que muchas veces cuando llegan ofertas de equipos, en este caso, entre comillas porque tengo respeto por todo mundo, que no pelean campeonatos, por ejemplo o que pelean un descenso, dicen no, mejor que se quede en Monterrey, mejor que se quede en América, mejor que se quede en Chivas. No. Que vaya, que pruebe, que busque oportunidades, que salga de su zona de confort. Entonces, ese mensaje tiene que ser de todos, no sólo de los jugadores», comentó Andrés.

«Que también se dé el mensaje de que no es mejor quedarte en un equipo aquí que juegue campeonatos o que sea llamado grande a ir a un equipo allá que a lo mejor se está jugando el descenso. La Liga es muy diferente, la competitividad es muy diferente y eso obviamente hará crecer al jugador. Mientras más jugadores se atrevan a hacer eso, el futbol mexicano va a crecer».

«La verdad que no me gustaría realmente dar una opinión sobre qué pienso exactamente de los jugadores que regresan, porque cada cabeza es un mundo. Respeto muchísimo la decisión de cada compañero, no sé en qué situación realmente estén como para decir me conviene regresar o no, qué ofertas tuvieron el otro lado. Lo que yo te puedo decir es que a nivel general pues sí, sí preferiría que tomaran la decisión e arriesgarse, de salir de su zona de confort, que siguieran luchándola, que fueran tercos en su objetivo, en su sueño y que si después de intentarlo una y otra vez, no se les da, bueno, tomar una decisión. Pero a ciencia cierta desconozco mucho su situación, al final pasa mucho por la cabeza de cada uno», platicó a la prensa el ex seleccionado nacional.

Puso ejemplo de Guillermo Ochoa, que fue a Europa a pelear descensos y sigue siendo el mejor portero mexicano en activo.

«Estoy totalmente de acuerdo con Memo en ese sentido. Yo veía mi carrera muy diferente a lo que él lo ve, él se siente motivado y con fuerzas para seguir, yo ya no me sentía con fuerzas para seguir en selección. Cada uno lo que le ha tocado vivir y la cabeza de cada quien, pero tiene razón. ¿Por qué va a dejar el lugar a un joven, si hoy en día sigue siendo el mejor portero de México? Y lo sigue demostrando, es el único portero mexicano que se ha atrevido a ir a Europa, más allá, y le critican de que ha ido y descendió allá. Pero nadie más lo hizo, nadie más se atrevió. Entonces, no sé, hay una línea a veces muy marcada, yo creo que hasta se pone de moda o de tendencia de crítica, y entonces a lo mejor hay gente que ni sabe, pero como lo escucharon ya se va por esa ola, no sé, muchas cosas. Pero sí, yo creo que la selección muchas veces, ya no solo en tema de jugador, pero muchas veces ustedes mismos de repente llaman a un jugador que marcó dos goles en dos jornadas y dicen, es que la selección está muy barata, pero sí, pero ustedes lo estaban pidiendo, y luego lo llaman y también critican que lo llaman porque está».

«Entonces, pónganse de acuerdo, pero yo creo que es algo parte de, y parte de que desgraciadamente hoy en día las redes sociales también ayudan a alimentar todo este tipo de cosas, pero bueno, es algo que yo creo que es muy difícil de cambiar, muy difícil de buscarle solución, pero cada uno al final Memo tiene que seguir preocupando por él, de seguir estando a buen nivel, y si le da y el entrador que esté cuenta con él, ¿por qué no va a ir, no? Entonces, en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo que los jóvenes tienen que ganar su lugar», aseguró Andrés Guardado.

Con información de: mediotiempo.com