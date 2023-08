Presentarán informe sobre caso del zar anticorrupción

Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.-

La Consejería Jurídica presentará al Congreso local un informe sobre el avance de revisión y cumplimiento de las obligaciones constitucionales por el titular de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción (FECC), adelantó Tania Gisela Contreras López.

Y es que las condiciones en que se encuentran las 52 carpetas de investigación, que involucran a ex funcionarios de la anterior administración estatal, no corresponden a cada una de las necesidades de cada una de las denuncias y no se conocen las razones por las que no se han presentado ya ante el órgano judicial para su conocimiento.

La titular de la Consejería Jurídica dijo que la presentación del estatus en que se encuentran las 52 carpetas de investigación se presentará en el transcurso de esta semana ante el Congreso local, tomándose en cuenta que es la instancia que finalmente evalúa y seguirá revisando en qué condiciones se presenta el desempeño por parte del titular de la Fiscalía Especializada.

“Ha habido señalamientos de que la Fiscalía no cuenta con elementos humanos para diligenciar este volumen de carpetas, pero no es justificación para que no se avance en la investigación y no se determine la responsabilidad de ex servidores públicos que se ha hecho del conocimiento a la Fiscalía”, sostuvo.

La indicación del gobernador Américo Villarreal es hacer del conocimiento a las autoridades los hallazgos o evidencias que nos hagan presumir que existe algún posible hecho delictivo, se pone en conocimiento de la autoridad administrativa y la que corresponde al ámbito de la Fiscalía, explicó.

Y aunque el proceso es totalmente lento y no se concibe, aseguró que se continuará gestionando en el ámbito de los espacios que confiere la ley, que se cumpla con el deber que tienen esas instituciones y rindan cuentas a los que cometieron una conducta delictiva.

La idea es presentar un análisis de todas las denuncias, aun cuando no se pueden presentar los nombres en razón del respeto de presunción de inocencia, si podemos presentar de manera general un estatus de las 52 carpetas de investigación, de las que solamente una se ha judicializado; de los demás casos hay avances, diligencias, pero no resultados respecto a la sanción o turno a la autoridad jurisdiccional, concluyó.