Tras anuncio de la UNAM sobre Covid, ‘no hay ninguna situación de alerta’: Gatell

El subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, dejó en claro que no hay una situación de alerta por Covid-19 en el país, tras el anuncio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde advirtió en la previa a la población mexicana por cambios en el comportamiento del virus en las últimas semanas.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el zar del coronavirus en México pidió no sobredimensionar el anuncio de la UNAM.

“El comunicado que producen ayer tiene como principal enfoque el considerar la protección de la comunidad universitaria en antelación al muy próximo inicio del ciclo escolar universitario”, dijo.

Es muy importante no sobredimensionar, no exagerar la preocupación sobre algo que muy claramente y objetivamente presenta la universidad”, subrayó.

López-Gatell Ramírez reconoció un aumento en el número de casos estimados por Covid-19, sin embargo, refirió que no han requerido hospitalización.

“Nosotros coincidimos con su apreciación (de la UNAM) que la situación está en calma, lo que observan es que ha habido en algunas semanas recientes un incremento en el número de casos registrados, de casos estimados, quién ha hecho esa estimación la Secretaría de Salud federal”, subrayó.

“Hemos notado, estamos en la semana 30 de 2023, durante las semanas 25, 26 y 27 tuvimos un aumento en el número de casos estimados, y estos casos son fundamental ente los casos que no han requerido hospitalización. Por hospitalización hemos notado que no no recibieron esquema de vacunación son quienes pueden estar ocupando estas camas, pero la ocupación es mínima”, puntualizó.

El IMSS en todas sus unidades tiene 19 personas hospitalizadas en todo el país, el porcentaje de ocupación es menor al 2 por ciento en todos el sisTema nacional de salud y menor a 0.5 por ciento para laS personas que pueden estar en terapias intensivas, no hay ninguna situación de alerta”, argumentó.

El subsecretario de Salud descartó por el momento hacer un llamado a la población para que use de forma masiva el cubrebocas.

“No está mal que lo usen, no hay un problema que lo use, pero tampoco estamos haciendo una recomendación de uso masivo, intensivo”, explicó.

“Hay que tomar en cuenta que viene toda la temporada invernal y la tolerancia de las personas, la fatiga la que se pueden encontrar las personas por estar usando el cubrebocas podría llevarles a que dejen de usarlo justo cuando es más necesario”, declaró en el Saló. Tesorería.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertó a la población mexicana por los cambios en el comportamiento del virus COVID-19.

En un comunicado difundido en redes sociales, la UNAM asegura que la situación del COVID-19 en México “se encuentra en relativa calma y condiciones generales favorables”, sin embargo, emitió una serie de recomendaciones para la prevención de contagios y complicaciones derivadas del virus.

Además, la UNAM recomendó que el cubrebocas debe usarse en las siguientes situaciones ante los cambios derivados de la propagación del virus SARS-CoV-2:

Al permanecer con varias personas durante más de 30 minutos en lugares cerrados con poca o nula ventilación.

Incentivar el uso de cubrebocas de personas que laboren en lugares cerrados.

Ante la presencia de síntomas o pruebas positivas de Covid-19 avisar al responsable sanitario de la entidad o dependencia.

Hugo López-Gatell reconoció un aumento en el número de casos estimados por COVID-19 en México. Sin embargo, acusó que se está "exagerando" y "sobredimensionando" la alerta que ayer emitió la UNAM sobre el coronavirus. Así lo dijo. Más, en: https://t.co/svhOPM5I7T pic.twitter.com/Kj3FdSz8JV — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 1, 2023

Con información de: lopezdoriga.com