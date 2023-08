Zoológico chino niega que su oso sea un actor disfrazado

Agencias.-

El zoológico de Hangzhou en China ha sido objeto de especulación debido a un video de un oso que camina en dos patas, lo que llevó a la gente a preguntarse si era un oso real o un humano disfrazado.

Las redes sociales se inundaron de fotos y memes sobre el tema, generando controversia.

El zoológico negó las acusaciones y afirmó que el animal es un oso solar de Malasia, una especie más pequeña que se para en dos patas.

La polémica ha generado discusión sobre la autenticidad de los animales en otros zoológicos chinos en el pasado.

A video of a "human-like" black #bear 🐻at #Hangzhou Zoo went viral! But the zoo staff denies it's a person in disguise—too hot to bear! #animal pic.twitter.com/47y9VzslYQ

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 31, 2023