Acepta que la fama la dañó

Agencias.-

Danna Paola comenzó a trabajar como cantante y actriz desde que era muy pequeña, lo que le permitió desarrollar una amplia carrera en el mundo del entretenimiento, sin embargo, parece ser que la fama le ha pasado factura.

La joven artista se sinceró durante la grabación del podcast “Escuela de nada”, en donde habló sobre los problemas de salud mental que padece en la actualidad, los cuales cree que fueron causados por el ambiente del mundo del espectáculo y la exposición pública que vivió.

Danna Paola tuvo su debut televisivo en 1999 con una aparición en Plaza Sésamo y lanzó su primer álbum, “Mi globo azul”, en el 2001, con tan sólo seis años. Más tarde se convirtió en la protagonista de “María Belén”, “Amy, la niña de la mochila azul” y “Atrévete a soñar”.

En los últimos años, Danna Paola apareció en la serie “Élite” de Netflix, además de enfocarse en su exitosa carrera musical. En el podcast presentado por Leo Rojas, Chris Andrade y Nacho Redondo, la cantante habló abiertamente de las exigencias, retos y peligros de ser una actriz infantil, detallando que no tenía tiempo para otra cosa que no fuera actuar.

“Yo no fui a la escuela nunca en realidad. Como era protagonista no tenía ni tiempo para estudiar, o aprendía los textos o me ponía estudiar matemáticas ¿y qué elegía yo? pues obviamente actuar”, expresó la famosa, que estuvo presente en el Festival Tomorrowland junto a Steve Aoki.

También contó que con tan sólo ocho años tuvo que ser hospitalizada a causa de una úlcera en el estómago, la cual fue provocada por el estrés que vivía día a día en el set, además de que sus obligaciones laborales no le permitían comer en sus horarios.

Danna confesó que durante su adolescencia tenía prohibido tener novios para evitar que se distrajera de su trabajo como actriz. Estas restricciones la llevaron a descuidarse y darle mayor importancia a su vida laboral que a sus relaciones interpersonales y su salud mental.

“Nunca había tenido una relación estable en mi vida, por lo mismo, porque entre mis managements, mi papá era mi manager también, que la disquera, la agente. O sea, a mis novios era que casi, casi, les ponían orden de restricción […] de que, güey, nadie se me podía acercar”, declaró.