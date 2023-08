Autor del ataque en sinagoga de Pittsburgh es condenado a pena de muerte

Un jurado federal votó el miércoles a favor de sentenciar a muerte a Robert Bowers por matar a 11 fieles en la sinagoga Tree of Life de Pittsburgh en 2018, el ataque antisemita más mortífero en la historia de Estados Unidos, informó The New York Times.

En junio, el jurado encontró a Bowers, de 50 años, culpable de docenas de delitos de odio federales en el juicio celebrado en el Tribunal Federal de Distrito de Pittsburgh, en el oeste de Pensilvania. Fue declarado culpable de 63 cargos, incluidos 11 cargos de obstrucción del libre ejercicio de creencias religiosas con resultado de muerte.

Hace dos semanas, durante la primera fase de la sentencia del juicio, el jurado determinó que Bowers era elegible para la pena de muerte. Luego, los miembros del jurado escucharon el testimonio y los argumentos de los fiscales y los abogados defensores sobre si merecía ser ejecutado por los asesinatos.

El 16 de junio, el jurado lo encontró culpable de todos los cargos. Sus abogados defensores no negaron que planeó y llevó a cabo el ataque, pero argumentaron que padecía una enfermedad mental de por vida: la esquizofrenia. Los miembros del jurado escucharon el testimonio de algunos de los sobrevivientes del ataque y se les mostró evidencia del antisemitismo de Bowers, incluidas múltiples publicaciones que atacaban a los judíos en un sitio web de extrema derecha en los meses previos al ataque.

En los casos de la capital federal, se requiere el voto unánime de los jurados en una fase de sanción separada del juicio para sentenciar a muerte a un acusado, y el juez no puede rechazar el voto del jurado. Si el jurado no hubiera podido llegar a una decisión unánime, Bowers habría sido sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de liberación.

El juez federal de distrito Robert Colville debe sentenciar formalmente a muerte a Bowers en una audiencia el jueves por la mañana, durante la cual se espera que algunos familiares de las víctimas de Bowers se dirijan a la corte, informó el New York Times. La decisión del jurado del miércoles marca la primera vez desde que el presidente estadunidense Joe Biden, un demócrata, asumió el cargo en enero de 2020, que los fiscales federales han buscado y ganado con éxito la pena de muerte.

No está claro cuándo, si alguna vez, se ejecutará a Bowers: el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha establecido una moratoria para llevar a cabo ejecuciones federales mientras revisa la pena de muerte, que Biden se comprometió a abolir cuando se postuló para la presidencia.

En la fase de sentencia, los fiscales argumentaron que Bowers tenía la intención y la premeditación necesarias para calificar para la pena de muerte. Presentaron testigos y pruebas para demostrar que planeó cuidadosamente el ataque y deliberadamente atacó a fieles ancianos vulnerables. El rabino Jeffrey Myers, que se escondió en un baño durante el ataque, agradeció al jurado en un comunicado y dijo: «Espero que podamos comenzar a sanar y seguir adelante».