Pide oposición comparecencia de titular de la SEP por libros de texto

Diputados de oposición solicitaron este martes la comparecencia de la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez, y de Marx Arriaga, director de Materiales de la SEP, para que expliquen los “errores y omisiones” que supuestamente están en los nuevos libros de texto gratuitos.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana, tachó de “basura ideológica” el contenido de los libros de educación primaria y secundaria y cuestionó a las autoridades de la SEP por qué no se pidió a la academia, pedagogos y especialistas participar en su diseño, redacción y revisión.

“Nunca habíamos visto que con un cinismo se quiera inyectar esta basura ideológica a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Porque eso es, basura ideológica y no importa qué partido político sea el que ocupe el gobierno, no importa el tinte político, no se debe. Es completamente irracional, antipedagógico, el querer imponer una ideología, el querer imponer una verdad cuando lo que tenemos que hacer es generar la conciencia crítica, pensamiento crítico de enseñarle a los niños a dudar, a pensar, a investigar, y no que haya verdades absolutas, para evangelizar, para adoctrinar a los estudiantes”, dijo el panista.

A su vez, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, dijo que el actual gobierno tiene una obsesión por formar “niños mediocres”.

“López Obrador está obsesionado con hacer niños que no puedan competir y ganar, porque en realidad lo que López Obrador quiere es una generación de pobreza mental para manipularlos en las siguientes elecciones”, acusó la senadora.

Kenia López agregó que su partido emitió un punto de acuerdo para que se detenga la distribución de los libros y en su lugar se ocupen los del ciclo escolar anterior.

Además, el punto de acuerdo busca que “la SEP cumpla con la ley” y realice los nuevos materiales educativos consultando a padres de familia, expertos y sociedad civil, explicó la legisladora.

En contraste a los dichos de los panitas, la senadora de Morena, Martha Lucía Micher, defendió en entrevista con Milenio los libros de texto y rechazó que cuenten con un contenido ideológico.

La morenista señaló al citado medio que el contenido de los textos hablan de la “no discriminación, de la inclusión, de las diferentes poblaciones y de muchos temas que la derecha siempre ha querido ocultar y no lo van a lograr”.

