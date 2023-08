Pintan topes y los quieren quitar; el padre es discapacitado, pero no pide limosna

Por Diego López Bernal/Isidro Zúñiga

Cd. Victoria, Tam.- Una familia de veracruzanos llegó a Ciudad Victoria en busca de sustento; quieren hacer el bien a cambio de la generosidad ciudadana, es decir, no vienen a pedir limosna a pesar de que el padre de familia es una persona con discapacidad que se desplaza en silla de ruedas.

Son tres personas en total; el padre, la madre y un hijo que la tarde de este miércoles dos de agosto fueron captados pintando topes en una de las calles de esta Capital, a cambio de lo que los conductores quieran darles; nada ilegal, en apariencia, y sí útil para los victorenses.

Fue en la avenida La Paz, en la entrada a la colonia Satélite, en donde El Diario Mx captó a esta familia, la cual al ser abordada explicó rápidamente la situación, destacando que provienen del estado de Veracruz.

De entrada se aprecia que hacen un trabajo necesario pues la mayoría de los topes de la ciudad no están pintados, además destaca que uno de ellos está en silla de ruedas, quien sin temor alguno rápidamente aceptó la entrevista.

Explicó que llegaron hace unos días en busca de ganarse la vida de manera honrada y que el día anterior estuvieron en la prolongación del bulevar Praxedis Balboa, frente a la Normal Básica, en donde pintaron una Quetzálcoatl en el cruce peatonal.

De esta manera se aprecia que no se trata tampoco de los clásicos “tapabaches” u otro tipo de personas que improvisan, por lo que llamó la atención del reportero la afirmación de que autoridades locales intentaron retirarlos del lugar por no contar con permiso.

“Ahorita no nos han molestado, pero nosotros no estamos cobrando, simplemente lo que nos da la gente, las personas que pasan por aquí; ahorita estamos pintando el tope, porque no se ve”, explicó el hombre discapacitado sentado en su triciclo, bajo una sombrilla.

Esta es una historia urbana más de Ciudad Victoria, en donde personas con deseos de hacer el bien y de superación, ante la escasez de empleo en su lugar de origen, se las ingenian para mover el buen corazón de los victorenses.