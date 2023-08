¡Ayuden a Yrving!

Patricia Azuara

Un mal congénito y la negligencia del Hospital Infantil, mantienen al borde de la muerte al niño Yrving Emiliano, quien fue trasplantado de riñón hace poco menos de un año.

El 2 de noviembre del 2022, la Secretaría de Salud informó con «bombo y platillo» el logro histórico de la primera alta de un menor con trasplante renal diagnosticado con la enfermedad Allport.

Pero la realidad es que Emiliano nunca fue dado de alta y su madre, Leticia Torres Martínez, contó su historia y pidió justicia.

En entrevista, aseguró, que en un principio todo marchaba de maravilla, luego de la intervención, sin embargo una complicación gastrointestinal, mandó nuevamente al quirófano a Yrving, lugar donde se contrajo un hongo que puso en riesgo su vida.

Torres Martinez relató que hace dos años perdió otro hijo de nueve años por la misma enfermedad y detalló que los doctores le explicaron que se trataba de un problema congénito.

Por ello desesperada pidió el apoyo de los medios de comunicación para exponer el caso, ya que los médicos, aseguró, «prácticamente están dejando morir a mi hijo, ya no le hacen nada, y cada vez peor, no quiero perderlo a él también».

Recientes de Valle Hermoso, llegó hace cuatro años a la capital del Estado, para buscar la cura para el pequeño. Tras casi dos años de hemodialisis y en lista de espera, fue trasplantado.

Todo evolucionaba bien, esto una situación gastrointestinal provocó la recaída de Yrving, quien fue intervenido otra vez, pero por negligencia médica, reiteró, en quirófano contrajo un hongo que lo mantiene al borde de la muerte.

«Todo estaba funcionando muy bien, después a mi hijo le dolió su estómago, y al checarlo le tuvieron que hacer una colostomía, porque le dejaron de funcionar sus órganos, y después eso todo estuvo muy bien, caminaba, todo muy bien».

«Después de la colostomía me dijo el cirujano que tenían que ser seis meses de recuperación, pasan los seis meses y vuelve a entrar a quirófano y sale con una infección que es un hongo, van dos meses que sale del quirófano con el hongo».

«En la primera que le iban a hacer la colostomía, en la primera le dio hongo, pero no le dio muy fuerte, le dieron antibiótico que para eso se recuperó mi hijo, se cumplen los seis meses de la colostomía, lo operan para acomodarle su tripita».

«De ahí sale a medicina interna, pero con el hongo más fuerte, ese hongo supuestamente viene de quirófano, fue una negligencia médica. Ahorita tengo siete meses en el hospital, ahorita no lo están viendo, solo le hacen limpieza, pero cada día mi hijo está peor».

A través de redes sociales, la madre llamó al Estado, para que volteen a ver el caso de de pequeño, y adjunto imágenes, bastante desgarradoras del estado de salud que guarda Yrving.

«Buen día hoy jueves 3 de agosto 2023 pido de su apoyo para que llegue al gobernador Américo Villarreal, al Secretario de Salud de Ciudad Victoria, Tamaulipas Vicente Joel Hernández Navarro y el director del Hospital Infantil de ciudad Victoria, Jose Flores Romero, para su pronta intervención en el caso de Yrving Emiliano Trujillo Torres de 13 años de edad.

Emiliano ingresó hace 4 años al hospital su diagnóstico fue Insuficiencia Renal Crónica (síndrome de Allport) con hemodiálisis 3 veces por semana.

Hace aproximadamente un año llego un donador gracias a Dios, pero desgraciadamente el trasplante jamás fue un éxito como publicó el gobierno del señor Villarreal

«El niño jamás salió del Hospital, al contrario. La verdad de Emiliano es que en estos momentos se encuentra en un estado deplorable, le han hecho cirugías que no entendemos ni por que, ni para que.

Le practicaron una colostomía al momento de cerrar le provocó una fuerte infección que hasta el momento no pueden controlar lo que derivó a que su piel empiece a necrosarse, les anexo fotos para que por favor me ayuden a compartir solo queremos la salud de Emiliano, que a luchado que no se ha rajado, que quiere vivir, él es de aquí Valle Hermoso ayúdenme, su familia sé los suplicamos».