Fin de semana estará que arde; ¡la próxima más!

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- A partir de este viernes las temperaturas volverán a subir a niveles alarmantes, sobre todo la próxima semana; pero para este fin aún serán tolerables para las actividades recreativas propias de los siguientes días.

Para viernes y sábado se pronostican máximas de 39°C (grados Celsius) y mínimas de 24, parcialmente nublado el primer día y mayormente soleado el segundo, por lo que serán días ideales para diversión al aire libre en balnearios o albercas.

El domingo los temidos 40°C se harían presentes, de confirmarse el pronóstico ampliado de The Weather Channel, con los mismos 24°C de los días previos como mínima, así que las noches no parecerían tan calurosas, mientras que las condiciones del cielo serían de mayormente soleado.

Continuando con el pronóstico ampliado los signos de alerta se encienden para la próxima semana pues aunque el lunes se mantiene como máxima los 40°C, para los siguientes días seguirán aumentando… Sí, leyó bien, rebasaremos los 40.

Para el martes se esperan máximas de 41°C y de miércoles a viernes de 42°C, por lo que una nueva ola de calor azotará a Ciudad Victoria y la región, en donde ya las mínimas serían lo de menos, aunque le informamos que están marcadas en 25°C.

Esos cuatro días de la próxima semana no se espera que aparezca nube alguna porque de plano se indica cielo totalmente soleado, con lo que las esperanzas de que llueva son prácticamente nulas.

De hecho, las posibilidades de precipitaciones se indican de cero por ciento este viernes y de uno el resto de la siguiente semana, con excepción del viernes, que se elevan a seis, lo que significa que seguirán siendo prácticamente imposibles.