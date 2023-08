Trump se declara ‘no culpable’ de los cargos en su contra por el asalto al Capitolio

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, compareció ante un tribunal en Washington D.C. tras ser acusado de conspiración para cambiar el resultado de las elecciones de 2020 que derivó en el asalto al Capitolio —sede del Congreso estadunidense— el pasado 6 de enero de 2021. Ante una jueza, el magnate se declaró «no culpable» de los cuatro cargos en su contra.

El exmandatario llegó a Washington alrededor de las 15:00 horas de este jueves 3 de agosto de 2023 para su comparecencia histórica. Previo a presentarse en el tribunal, Trump acusó a su rival, el presidente demócrata Joe Biden, de haber ordenado al Departamento de Justicia que le atribuya «tantos delitos como se puedan inventar».

«Los demócratas no quieren competir contra mí, de lo contrario no recurrirían a esta instrumentalización sin precedentes de la ‘Justicia’. Pero pronto, en 2024, será nuestro turno», añadió en su plataforma Truth Social. «¡Necesito una inculpación más para garantizar mi elección!» en 2024, sostuvo desafiante. «Es un gran honor, porque me arrestan por ustedes. ¡MAGA! (Hagan a Estados Unidos grande otra vez)»,

Dijo que va a Washington por haber «cuestionado unas elecciones corruptas, amañadas y robadas», una afirmación que repite sin pruebas desde los comicios de 2020, que ganó Biden.

El exmandatario se declaró «no culpable» de los cuatro cargos en su contra por interferir en las elecciones de 2020, esto al iniciar el proceso en su contra. La jueza magistrada Moxila Upadhyaya le preguntó a Trump cómo se declaró culpable de los cargos en la acusación y fijó la fecha para la próxima audiencia, que será el próximo 28 de agosto.