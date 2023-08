Urge trabajo a don Raúl; teje sillones a sus 76 años para sobrevivir

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Raúl Lugo es un hombre de 76 años y tiene un gran problema; más allá de ser de la tercera edad, su prótesis de cadera le impide trabajar al cien por ciento, por lo que sólo tiene dos maneras para allegarse recursos que le permitan complementar lo que recibe de apoyo social.

Este victorense teje sillones en su casa, como algo eventual, además de vender refrescos y bollos, pero ni una cosa ni la otra últimamente han salido bien pues en la primera opción solo lo conocen sus vecinos de la colonia Ampliación Nuevas Playas.

En la segunda aún está más complicado pues su refrigerador de plano ya no dio para más y los pocos ahorros que ha logrado juntar los tuvo que usar para comprar otro de segunda mano, para seguir con la venta de estos productos en su casa… Y los problemas aumentan.

A su avanzada edad don Raúl tiene qué hacerse cargo de un hijo de 42 años; nadie puede encargarse de él porque padece Síndrome de Down y ha perdido casi por completo la vista, por lo que ya tampoco le puede ayudar con las manualidades o las ventas.

Y sí, los problemas no paran porque los 800 pesos que le quedaron tras comprar su refrigerador los perdió en una salida a comprar los insumos para los bollos; por eso, su familia acude a El Diario Mx, en busca de apoyo que le permitan llegar al siguiente bimestre, cuando reciba su pensión federal de adulto mayor.

La idea es promocionar su labor como tejedor de sillas y sillones, por lo que la nieta de don Raúl solicita a la comunidad que si pueden darle trabajo de este tipo él se encargará, para ganarse el dinero que necesita urgentemente para sobrevivir junto a su hijo.

Si usted tiene sillas o sillones para que el señor Lugo los teja y deje como nuevos puede localizarlo en la calle Puerto Angelito, número 1261, de la colonia Ampliación Nuevas Playas, en donde le presupuestará sin compromiso porque resulta urgente este trabajo extra.

“Yo económicamente no puedo apoyarlo ahorita porque tengo una bebé con síndrome y operada del corazón que es de mucho cuidado, pero lo apoyo en hacerle sus bollos para vender”, señala su nieta María Guadalupe Casas Hernández.

Si usted es de esos victorenses de buen corazón que quieran apoyar de otra manera a don Raúl Lugo y a su hijo, puede contactar a su nieta en el número de celular 834-257-5883 para más información.