Fue por un esguince, se justifica corredora que se hizo viral por llegar última

Nasra Abukar Ali, la corredora se hizo viral por cruzar la meta 10 segundos después de la ganadora en los 100 metros durante los Juegos Universitarios en Chengdu, China, lo que causó indignación y bromas en redes sociales.

La corredora dio una entrevista a un periodista somalí que fue publicada en Facebook en la que aseguró haber sido «seleccionada a través de un proceso por una asociación deportiva universitaria».

Nasra Abukar negó parentesco con la presidenta de la federación y justificó su mala carrera por un «esguince» sufrido poco antes de la prueba.

Por su parte, Mohamed Barre Mohamud, ministro de la Juventud y de Deportes, indicó que la representante somalí no es «ni deportista ni corredora» y no existe de hecho ninguna «federación somalí de deporte universitario registrada».

«Khadijo Aden Dahir, presidenta de la Federación Somalí de Atletismo, ha cometido en actos de abuso de poder, nepotismo y difamación del nombre de la nación en la escena internacional», añadió, pidiendo la suspensión de la dirigente.

Más tarde, el presidente del Comité Olímpico Somalí, Abdullahi Ahmed Tarabi, anunció la suspensión de la dirigente: «Después de haber obtenido pruebas que indican como fue seleccionada Nasro Abukar Ali, confirmamos que Khadijo Adan Dahir ha cometido abuso de poder y nepotismo».

«Por lo que suspendo temporalmente a Khadijo Adan Dahir y su caso será presentado en la próxima reunión del Comité Olímpico Somalí para nuevas decisiones», añadió.

The Ministry of Youth and Sports should step down. It's disheartening to witness such an incompetent government. How could they select an untrained girl to represent Somalia in running? It's truly shocking and reflects poorly on our country internationally. pic.twitter.com/vMkBUA5JSL

— Elham Garaad ✍︎ (@EGaraad_) August 1, 2023