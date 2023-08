Pide regidora a comerciantes atender reglamento de puestos

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria, Tam.- Con un llamado a los comerciantes de puestos fijos y semifijos de la Calle Hidalgo a respetar el reglamento de comercio en la vía pública, la regidora Mayra Benavides Villafranca pidió a la administración municipal a seguir fortaleciendo el cumplimiento de dicho reglamento, ya que pese a que algunos comerciantes son retirados por no contar con el permiso correspondiente o estar en lugares prohibidos esos espacios son ocupados inmediatamente por otros “puesteros”.

“Si bien se ha quitado o movido estructuras de lugares en donde no deberían estar aparecen otras”.

“Hacer un llamado a las autoridades a seguir fortaleciendo el cumplimiento del Reglamento de Comercio en la Vía Pública”, recalcó.

Entrevistada este viernes, la presidenta de la Comisión de Comercio en la Vía Pública señaló; “yo en la calle Hidalgo sigo viendo estructuras incluso en la banqueta”.

Benavides Villafranca reveló que se están estudiando otros reglamentos para hacer algunas propuestas a nivel local.

“Estamos haciendo un comparativo en varios municipios a ver qué funciona y qué no, qué está obsoleto, la ciudad es otra y el comercio ha cambiado muchísimo”.

La regidora del Partido Movimiento Ciudadano destacó que para “meter en cintura” a los comerciantes se requiere trabajar en conjunto entre sociedad civil, la autoridad municipal.

También, dijo, se requiere del apoyo de los comerciantes.

“Tenemos que seguir esforzándonos, esto tiene dos lados, la autoridad hace cumplir el Reglamento pero los comerciantes también cumplirlo, el trabajo siempre en equipo y del Gobierno, dijo para concluir.