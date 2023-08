Pide Voluntad no dejar donaciones en antigua ubicación del Ocho

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Voluntad contra el Cáncer lanzó un llamado a los donantes para que realicen su labor de ayudar a la asociación de la manera en la que se han trazado las diferentes campañas, sobre todo ahora que cambiarán de ubicación sus oficinas.

Como lo publicó El Diario Mx con oportunidad, el altruista organismo cerró sus oficinas del Ocho Carrera y Aldama y próximamente abrirá en otra ubicación, debido a que el edificio está en remodelación.

Asimismo, también en su momento este medio hizo eco del llamado de la asociación a la población para que no deje en sus oficinas los materiales que recolecta en sus campañas de reciclaje.

Esta semana Voluntad nuevamente llama a no dejar bolsas con donaciones (como plástico, aluminio, papel, entre otros) en el edificio del Ocho Carrera y Aldama, ahora más que nunca porque sus oficinas ya no están ahí y hay personas trabajando en la remodelación.

“Amigos, les comunicamos que la oficina del Ocho Carrera y Aldama está cerrada por motivos de remodelación del edificio. De favor les pedimos que no nos dejen bolsas de PET ni material de reciclaje, ya que ese no es el punto de acopio y la campaña es el primer lunes del mes”, escribió en su mensaje la agrupación que ayuda a niños con cáncer.

Asimismo, recordó que la campaña de reciclaje de este mes será el próximo lunes siete de agosto y es el lugar indicado para entregar materiales como plástico PET (con excepción de taparroscas), todo tipo de papel y cartón, así como latas de aluminio.

En otro mensaje por separado recordó a los donantes que existen puntos de acopio para el plástico y latas; los contenedores están ubicados en centros comerciales como Plaza Verde Limón, GranD Campestre y Paseo Aventa, así como diversos negocios de la Ciudad.

“Por este medio haremos de su conocimiento el día que podamos recibirlos en nuestra nueva oficina, ubicada en la Plaza Verde Esmeralda. Mil gracias por su comprensión”, concluyó Voluntad contra el Cáncer en su llamado a los donantes.