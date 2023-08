Afirma regidor que chapapote en playa Bagdad no afecta a fauna

Jaime Jiménez / AMT

Matamoros, Tam.- Después de darse a conocer la presencia de partículas de chapapote en la playa Bagdad y la zona del Mezquital, el regidor presidente de la comisión de delegaciones municipales, Alejandro Cerezo Ruíz, externó que no se ha detectado afectación a peces del sitio.

El regidor da a conocer que tienen un par de semanas con esta problemática, pese a que se menciona que fue a consecuencia de un derrame en Campeche, no hay información de donde es que proviene dicho tema.

“No hay una mortandad fuerte en lo que es en la zona del mezquital, no la hay, tampoco en la playa Bagdad, tenemos ya más de 2 semanas que se está observando esta situación, esperemos que ya no se de con la cuestión de las corrientes, se ha estado especulando que es del derrame, sin embargo a ciencia cierta no hay una certeza que sea de eso”, mencionó.

Explicó que no se ha observado afectación para quienes viven cerca del mar, así como quienes se enfocan a la pesca como actividad del día a día, sin embargo recuerda que hace unos cuantos años pasaron por una situación aunque el problema si fue mayor.

“No está afectando tampoco a la gente, en otros años sí hemos visto afectaciones, donde viene en un estado más líquido que sólido, en esas ocasiones sí lo vimos porque se pega en las redes de pesca, pero estamos hablando que esto sucedió hace unos ochos años aproximadamente”, detalló.