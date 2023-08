Captan a Barby Juárez con extraño objeto en el oído

Ciudad de México.- El reality de La Casa de los Famosos México sigue dando de qué hablar y las polémicas no paran; y es que en las últimas semanas algunos seguidores han mostrado pistas que presuntamente evidencian fraude dentro del programa.

Seguidores han asegurado que trataron de beneficiar a Jorge Losa para que no saliera y ahora no quieren que Barby Juárez sea eliminada del programa, ya que no habría representantes del Team Cielo.

La última polémica en la que Barby estuvo involucrada ocurrió cuando la deportista salió del dormitorio Cielo, donde se ha aislado de los demás, para dirigirse a la alberca un rato, pero ahí Wendy Guevara se dio cuenta de que tenía un objeto “extraño” dentro del oído que parecía un audífono por el que probablemente estuviera recibiendo indicaciones o ayuda fuera de la casa.

Tras ser sorprendida y cuestionada por la integrante del Team Infierno, la boxeadora se mostró con nerviosismo, rápidamente dijo que se trataba de tapones para los oídos para evitar que ingresara el agua y fuera a sufrir algún mareo o molestia.

Wendy Guevara no le tomó mucha importancia, sin embargo cuando Barby Juárez se volteó, no tenía uno en el oído izquierdo, por lo tanto no coincidían sus declaraciones con lo que estaban viendo los seguidores mediante la transmisión en vivo.

Con información de: telediario.mx