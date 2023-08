Anuncian jornada de vacunación anticovid

José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd. Victoria, Tam.-

Victoria tendrá una jornada de vacunación contra covid-19, anunció la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST), que agregó que también se incluyen diez municipios en los que se estará aplicando la vacuna Abdala.

La dependencia precisó que la jornada será del lunes siete al viernes once de agosto, en la que se están aplicando primera, segunda, tercera y dosis de refuerzos a la población mayor de 18 años, que cumpla con los requisitos establecidos.

Los municipios en los que se instalarán puntos de vacunación son, además de la Capital del estado, Tampico, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Madero, Valle Hermoso, Mante y San Fernando, en los que también se estará completando el esquema de vacunación en niñas y niños menores de ocho años.

En la Capital del estado el punto de vacunación se instalará en el Hospital General de Zona en Medicina Familiar No. 1 del IMSS del siete al once de agosto; en las mismas fechas en Mante se vacunará en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 24 del IMSS.

También de lunes a viernes se estará vacunando en Valle Hermoso en la Unidad Médica Familiar (UMF) No. 18 del IMSS; lo mismo que en Madero en la UMF No. 77 del IMSS.

La SST dio a conocer que también en Nuevo Laredo se vacunará a lo largo de la semana del siete al once en la UMF No. 78 del IMSS; en tanto que en Reynosa en las mismas fechas en la UMF No. 33 del IMSS.

En Tampico la vacunación será de lunes a viernes en el Hospital Militar Regional de esa ciudad, en tanto que en Matamoros el punto de vacunación estará en la UMF No. 79 del IMSS.

Finalmente, para el municipio de San Fernando se tiene programado del siete al once de agosto, vacunar en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria No. 7.