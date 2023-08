Apio Quijano desea regresar a ‘La casa de los famosos’ para tatuarse junto al Team Infierno

Ciudad de México.- Los integrantes del Team Infierno generaron polémica en redes sociales luego de anunciar que estaban dispuestos a hacerse un tatuaje si llegaban a la final de “La casa de los famosos”.

Wendy Guevara fue la persona que colocó la idea sobre la mesa y fue bien recibida por cada uno de sus compañeros.

“Estaba pensando que, si llego a la final, quiero unos cuernitos como los que venden en las tiendas”, dijo.

Sergio Mayer y Nicola Porcella iniciaron una conversación con ella:

“Yo le dije a la jefa que si nos daba el beneficio que viniera un tatuador nos lo haríamos aquí”, mencionó Sergio, a lo que Nicola añadió: “yo me lo voy a hacer siempre y cuando Poncho y Sergio no peleen, si todo está bien”.

Finalmente, Wendy comentó que le gustaría lucir dicho tatuaje en la gran final de “La casa de los famosos”.

“Que nos salven, nos tatuamos todos un trinche y tenerlo para la final”, puntualizó.

Por su parte, Poncho de Nigris apoyó la idea de su compañera, mencionando que sería una buena forma de presentarse en la gala del reality show.

“Es su carta de presentación de la diabla, ella es la única mujer, tiene que ser así”, comentó Poncho.

Por lo anterior, los usuarios no dejaron pasar la oportunidad y aprovecharon que Apio Quijano, ex integrante de “La casa de los famosos”, realizó una transmisión en vivo para preguntarle si se tatuaría junto a sus compañeros, a lo que respondió:

“’¿El tattoo pa’ cuándo?’ Pues cuando me dejen entrar. Yo ya pedí permiso a la producción. Si me dejan entrar y yo feliz, feliz me topo con ellos allá dentro. Entonces, veremos. Ojalá, pidamos que la producción me dé chance de poder estar con ellos y tatuarnos todos juntos. Sería algo súper, súper bonito para mí”.

Con información de: telediario.mx