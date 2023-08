Autoridades electorales ‘mienten y calumnian’, alteraron mis expresiones: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que las autoridades electorales “mienten y calumnian”, luego de que el pasado viernes autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) lo sancionara por violencia política de género.

El mandatario mexicano aseveró que sí tiene elementos para solicitar desafueros, pero que no lo va a hacer para no hacerlos “mártires vivientes”.

Si podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer, porque entones los convertiría yo en mártires vivientes, no, nada más es informarle a la gente, por eso estaba planteando lo de la Reforma Electoral que a los integrantes de estos tribunalEs los elija el pueblo, no los partidos, no la mafia del poder económico y del poder político”, manifestó.

“Tenemos que seguir estableciendo la democracia para que ya no suceda lo de antes que imperaba la oligarquía, dominaban los oligarcas con fachada democrática, simulando que había una democracia”, expresó.

“Y aparte de esto porque en un proceso la transformación, es llevar a la práctica cambios que llevan tiempo, a veces es lento el avance, lo imporTante es seguir transformando, seguir limpiando la vida pública, purIficándola, democratizando, haciendo a un lado la simulación, el engaño, la mentira, desde luego acabando con la deshonestidad, co. la corrupción, es un proceso, pero todavía hace falta seguir con esta labor, esta tarea esta misión de establecer en nuestro país una auténtica democracia y crear el hábito democrático”, indicó.

La resolución que señala que el presidente incurrió en violencia política de género contra Xóchitl Gálvez "exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral", señaló López Obrador. "Mienten, calumnian, actúan de manera falsaria. Son capaces de alterar mis expresiones", detalló

Con información de: lopezdoriga.com