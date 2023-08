Canción de Yahritza y su Esencia es abucheada en XV años

Ciudad de México.- En los últimos días Yahritza y su Esencia se volvieron tendencia en redes sociales por un inoportuno comentario que hicieron sobre la comida mexicana y mencionaron que tenía mejor sabor la gastronomía estadunidense.

Este comentario provocó una ola de críticas en torno a Yahritza y su Esencia, quienes poco después publicaron un video para pedir disculpas.

A pesar de haber pedido una disculpa, hay muchos mexicanos que no olvidan las palabras de la agrupación y para muestra un video en donde varias personas abuchean una canción de Yahritza y su Esencia.

En TikTok se volvió viral un video que fue grabado en una fiesta de XV años en donde se observa a una quinceañera junto con sus amigas tomándose fotos, sin embargo, lo que llamó la atención es que en ese instante comenzó a sonar un tema de Yahritza y su Esencia.

Las personas que se encontraban en los XV años al escuchar la canción de la agrupación no dudaron en abuchearlos y pedirle al DJ que la quitara.

En los comentarios de la publicación, varias personas apoyaron la acción de los invitados al abuchear la canción.

Hubo otros internautas que comentaron que eso le sucedía a Yahritza y su Esencia por haber insultado a México.

Otros más resaltaron lo unidos que somos los mexicanos al momento de defender nuestro país de cualquier persona, razón por la que no es fácil que los perdonemos.

“Pasó lo mismo en una fiesta que fui”, “Muy bien hecho, arriba Banda el mexicano”, “México no perdona y menos si se habla mal”, “Eso es lealtad al barrio”, “A México no se le traiciona”, “Eso es todo”, “Así o más claro”, “Cuando somos unidos no hay quién nos pare”, “Gracias por quitarla”.

Con información de: excelsior.com