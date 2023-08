Mujer va a cita y hombre la ignora por ver el futbol

Ciudad de México.- Una mujer contó en TikTok cómo fue que conoció a un hombre con el que hizo match en Bumble, una aplicación de citas, quien quería conocerla al poco tiempo de hablar con ella.

“Hice match con este colombiano que me había parecido muy guapo. El mismo día que empezamos a hablar ya me quería ver yo: ‘espérate, es la primera vez que uso esto, me da miedo, hay que hablar más’. Hablamos como dos días más y me volvió a invitar a salir, era jueves y me decía: ‘hay que vernos hoy’”, contó la mujer.

La joven señaló que dejó pasar unos días para aceptar tener una cita con el hombre hasta que finalmente aceptó salir con él.

“Su plan era que fuera a su depa y luego irnos a otro lugar (…), voy a su depa en mi coche, estoy afuera, llega y se sube a mi coche. Para esa primera date lleve chaperones, mis amigos iban a estar en el mismo restaurante, pero en otra mesa. Llegamos y topen que yo pasé por él a su casa”.

La joven dijo que en cuanto llegaron al restaurante, el hombre pidió que colocaran en la televisión un partido de futbol.

“Llegamos y lo primero que el brother le dice a la recepcionista es si puede poner el futbol de Colombia en la tele. Nos sentamos, pedimos de comer, empezamos a platicar y en un momento empieza el futbol y me dice: ‘perdón, pero ya no voy a poder hablar contigo, tengo que ver el futbol. No te voy a poner atención’. Yo esperando que es broma, pero neta no”.

“Estaba lloviendo y lo tuve que llevar a su casa (…), no nos volvimos a ver y me dejó de seguir de Instagram, a mí sí me había gustado. Dejamos de hablar, seis meses después me manda un mensaje como si nada y me dijo que, si no quería salir, pero le dije: ‘no, no quiero’ y lo bloqueé”.

En los comentarios de las publicaciones, varias personas compartieron que también han tenido malas citas con personas que conocieron en aplicaciones como Tinder o Bumble.

“Apenas me dijera eso del futbol yo sin explicaciones me levanto y me voy”, “¿Pies con que gente dan match?”, “Me pasó”, “Aprendí a no volver a aceptar citas tan rápido”, “Consejo: no crean en los hombres”, “El verdadero: no puedo, tengo futbol”, “No es Bumble, es el vato que no le interesabas”.

