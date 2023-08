Asegura el ‘Calabazo’ que no ha redoblado su seguridad personal

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tam.- Después de más de 30 días de haber sido agredido por civiles armados en la carretera San Fernando Reynosa, el secretario General de Gobierno Héctor Joel Villegas González aseguró que no ha redoblado su seguridad personal y que sigue con el mismo número de elementos que le fueron asignados.

«Yo hasta este momento de un detenido específico no tengo conocimiento, a lo mejor la Fiscalía tiene algo, recuerden que son debidos procesos”.

Entrevistado en la Plaza Juárez, añadió; “hay cosas que aunque podamos estar en una función como Secretario General de Gobierno no te los pueden comentar”.

Villegas González manifestó su confianza en las indagatorias que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado luego de haber denunciado el atentado que sufrió durante la madrugada del pasado cuatro de julio cuando procedía de Río Bravo con destino a esta Capital.

«Yo soy muy respetuoso a los poderes, soy muy respetuoso a los órganos autónomos (…) y yo siempre confío en los tiempos de Dios”.

El funcionario de la administración gubernamental añadió;”estamos con las mismas personas ( escoltas ) que tenemos desde un inicio».

En otros temas, el Secretario General de Gobierno hizo énfasis en advertir a la ciudadanía a no confiarse de las extorsiones y hackeos de números telefónicos al aceptar haber sido víctima de ese delito.

«Fue en la madrugada no me acuerdo que día me hablo papá y, ( le dijo ) oye, tienes algún problema, están pidiendo 15 mil pesos que para darte”.

«Quieren hacer mal uso de las funciones que nosotros desempeñamos y eso es un grave error”, lamentó.

Cabe señalar que Villegas González recalcó el llamado a la población a ignorar las exigencias de dinero que regularmente hacen los hackers a usuarios de compañías telefónicas.