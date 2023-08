Denunciará AMLO a juez que le ordenó abstenerse de hacer comentarios contra Xóchitl Gálvez

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció que denunciará ante el Consejo de la Judicatura Federal a Martín Adolfo Santos Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, luego de que en la previa le ordenara que se abstenga de hacer comentarios contra la aspirante presidencial opositora Xóchitl Gálvez.

López Obrador acusó al juez de actuar de manera “sectaria, ilegal injusta y politiquera”, además de que también le mandara una carta.

“Ya estamos viendo cómo me quieren silenciar un juez que habla con malicia efectiva. Le voy a contestar al juez por escrito, porque la malicia efectiva es de su parte. Le voy a enviar también formalmente un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal e injusta, además politiquera”, dijo.

“Hoy o mañana. Sí, pública (la carta), la vida pública tiene que ser cada vez más pública, entonces voy a fundar mi escrito, se lo voy a enviar al juez y también al Consejo de la Judicatura y al pueblo de México”, indicó.

«Voy a denunciarlo por todos los antecedentes y por lo que está haciendo en mi contra. No acostumbro a hacer eso, se supone que el Consejo de la Judicatura tiene que actuar en estos casos y no hacen nada, miren cuántos jueces actuando de manera arbitrara, y con evidente interés en favor de grupos de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco, pero tienen que actuar, además ganan muchísimo dinero y no hacen nada, como 300 o 400 mil pesos mensuales, se rayan y no hacen nada”, puntualizó.

Un juez federal concedió una suspensión provisional a Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, que ordena al presidente Obrador y otros funcionarios federales a que evite pronunciamientos “con malicia” hacia la legisladora.

El fallo de Martín Adolfo Santos Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, ordena a las autoridades que eviten la transmisión de cualquier “discurso de odio” contra Gálvez Ruiz, así como eliminar de todas las plataformas del gobierno todos los contenidos que aludan a la aspirante.

El juzgador aclaró que en este caso, la aspirante presidencial del Frente Amplio por México está defendiendo su derecho al honor, la dignidad y la vida privada ante una entidad del Gobierno que está difundiendo información que debería estar resguardada.

Con información de: lopezdoriga.com