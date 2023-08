Toma Secretaría de Marina control del AICM

La Secretaría de Marina inició la toma del control operativo y administrativo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El acuerdo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el cual el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se agrupan al sector coordinado por la Semar.

Será en 60 días naturales cuando la Marina absorba el control total del AICM.

Ello implica la actualización del capital social con base en los estados financieros, así como la transferencia de recursos humanos, financieros y materiales de las paraestatales.

El Gobierno Federal espera que con la Semar a cargo se dé mayor certidumbre y orden al AICM, además de que la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) se utilizará para mejorar e impulsar la infraestructura.

Previo a la publicación del acuerdo en el DOF la Marina ingresó al AICM para tomar el control de la vigilancia y seguridad.

No hay robo de maletas como sucedía antes, y se cuida que no entre el contrabando que no entren drogas, estamos evitando que se llegue al extremo de cuando el AICM lo controlaba e narcotráfico, increíble de que ellos lo controlaban”, destacó en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con información de: lopezdoriga.com