¡Crece muy rápido!

Agencias.-

La pareja conformada por la presentadora de televisión Cynthia Rodríguez y el cantante Carlos Rivera dio la bienvenida a su bebé el pasado tres de agosto, los nuevos papás dieron a conocer la feliz noticia a través de sus redes sociales.

Si bien no dieron muchos detalles, dejaron ver que Carlos se encontraba en otro lugar, sin embargo, pudo llegar a tiempo para conocer su primogénito, quien lleva el nombre de León debido a la exitosa producción “El Rey León”, la cual disparó a la fama al cantante.

Rodríguez compartió a través de sus Instagram stories cómo fue tener a León, además de agradecer por las muestras de cariño hacia su hijo: “¿Cómo están? Quería pasar a saludarlos y dejarles muchos besos, de Leoncito, míos. Decirles gracias”.

Asimismo, compartió algunos detalles sobre el nacimiento de su esperado bebé: “Les quería contar más cosas porque sé que están muy al pendiente de nosotros. Nació de 3.36 kg y midió 51 cms pensamos que pesaba más porque está muy larguito”.

De igual forma, habló sobre el rápido crecimiento del hijo de Carlos Rivera, quien a pesar de tener tres días de nacido, ya no le queda cierta ropa: “De hecho ya no le queda nada de new born, ya nos fuimos de cero a tres meses, está creciendo mucho, estamos con lactancia materna exclusiva, así que sí, todo es exclusividad con mi Leoncito”.

Por otro lado, también habló sobre la tropezada llegada de Carlos para conocer a León: “Ya que estamos en el chisme les cuento más, no saben lo emocionante que fue, o sea nació el jueves como les contamos, su papá aterrizó de España ese día y del aeropuerto se fue directo al hospital para poder recibirlo juntos y afortunadamente pudimos estar juntos”.