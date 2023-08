Lista para su nueva historia de amor

Agencias.-

Hace 18 años, don Ernesto Alonso descubrió a una adolescente originaria de Río Bravo, Tamaulipas. La belleza, el encanto y el talento de Ana Brenda cautivaron al “Señor Telenovela”, quien la hizo partícipe de “Barrera de amor”, proyecto que sería su último trabajo como productor.

A partir de entonces hemos visto a la actriz crecer en el ámbito profesional y hemos conocido todas sus facetas como mujer. En lo laboral ha sido protagonista y antagonista de distintas telenovelas, ha participado en múltiples obras musicales y películas.

Aunque se encontraba en la cima de su carrera en México, hace un tiempo decidió dejarlo todo y perseguir sus sueños en Estados Unidos y en 2018 consiguió un papel en “Dynasty”, una de las series más populares de Netflix, donde interpretó a Crystal Carrington y se retó con su primer trabajo en inglés.

A la par, la actriz se ha caracterizado por ser muy transparente con su público y ha compartido sus relaciones sentimentales; algunas de sus parejas más mediáticas fueron Julio Ramírez (guitarrista de Reik) y el actor Iván Sánchez, de quien se separó en 2018. También estuvo casada con Alejandro Hank Amaya, hijo del político Jorge Hank Rhon.

En 2020, el amor volvió a sonreír a la actriz y, ahora, Ana Brenda protagoniza el papel más importante de su vida: está comprometida y felizmente enamorada. Es sobre esta etapa de su vida (y cómo empezó el romance entre ella y su ahora prometido) que la famosa platicó con una revista nacional.

Brenda indicó que curiosamente los dos son de Río Bravo, Tamaulipas, y sus familias son amigas desde hace muchos años, pero ella y Zacarías Melhem no se conocían. Por motivos de trabajo, ella se mudó a la Ciudad de México cuando tenía 15 y él estudiaba en Monterrey, pero el destino se encargó de que coincidieran en la misma ciudad: McAllen.

Aunque en un principio la actriz de 36 años estaba negada a comenzar una relación con el hermano de su amiga (Daniela), Zacarías se encargó de conquistarla. “Regresé a McAllen, que es donde ahora vivimos; estábamos solteros los dos y sus hermanas nos dijeron ‘Oigan, ustedes deberían de conocerse’”, señaló.

“Pensaba que era la peor idea del mundo salir con el hermano de mi comadre, pero la vida tiene cosas que sí son para ti, aunque te quites”, recordó. En esa época Ana Brenda no se encontraba disponible para citas, “estaba en ese momento de la vida en el que dices ‘Quiero viajar y trabajar, no quiero una relación’ hasta que llegó un punto que él me dijo ‘¿Sabes qué? ya no te voy a insistir, te voy a dar tu espacio’”.

“Se vino la pandemia y pude tener la vida de una persona que va al súper, al gimnasio, a cenar y empecé a salir con él. Yo llevaba una vida muy ajetreada, con mucho trabajo, yendo y viniendo. Creo que la pandemia ayudó a que empezáramos de una manera más fácil”, explicó sobre cómo volvieron a retomar su “relación”. Bastaron un par de salidas, idas al cine y cenas, para saber que eran el uno para el otro.

Zacarías era un perfil de hombre bastante diferente a lo que ella conocía, él es un empresario de 49 años que no tiene nada que ver con el medio, pero siempre la ha apoyado en todos sus proyectos. “Es muy tímido, no es figura pública ni está relacionado con este medio, pero no tengo más que flores para echarle porque es la persona más relajada”, dijo.

“Sí, tiene su lado norteño, pero entiende mi chamba. Además es el mejor Instagram husband del universo, se la vive tomándome fotos, le encanta saber de las alfombras rojas y me siento súper apoyada en ese aspecto. Es muy diferente porque estudió para contador, es empresario y comerciante por lo que su vida son números; hacemos buen equipo”, expuso.

Si bien el matrimonio era un tema que ya estaba hablado entre ellos y la ilusión existía, no era una asignatura que le quitara el sueño a la actriz. Fue precisamente en un viaje a España cuando el empresario decidió sorprender a su novia con el anillo de compromiso; el lugar fue Ibiza, dentro de un castillo muy antiguo en el que vieron el atardecer.

Ya pasaron un par de meses desde que se comprometieron y aunque aún no han planeado mucho de la boda, Ana Brenda tiene algo claro: quiere que sea sencilla. Añadió que una vez formada la familia Melhem Contreras, buscará ser mamá junto a Zacarías, aunque su futuro esposo ya es papá de dos (Alex y Viviana), la maternidad es algo que desea experimentar.