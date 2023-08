Recupera hombre con parálisis movimientos a través de Inteligencia Artificial

Durante un ensayo clínico único en su tipo, investigadores, ingenieros y cirujanos de medicina Bioelectrónica de los Institutos Feinstein para la Investigación Médica de Northwell Health, en Estados Unidos, implantaron con éxito microchips en el cerebro de un hombre que vive con parálisis, desarrollando algoritmos de inteligencia artificial para volver a vincular su cerebro con su cuerpo y médula espinal.

Este bypass neural doble forma un puente electrónico que ha permitido que la información fluya nuevamente entre el cuerpo y el cerebro paralizados del hombre, restaurando así el movimiento y sensación, en este caso en su mano, con ganancias duraderas en muñeca y brazo ya fuera del laboratorio.

Chad Bouton, profesor del Instituto de Medicina Bioelectrónica en los Institutos Fenstein, vicepresidente de ingeniería avanzada en Northwell Health, desarrollador de la tecnología utilizada, e investigador principal del ensayo clínico, declaró lo siguiente:

Esta es la primera vez que el cerebro, el cuerpo y la médula espinal se vinculan electrónicamente en un humano paralizado para restaurar el movimiento y la sensación duraderos.

“Cuando el participante del estudio piensa en mover el brazo o la mano, ‘sobrecargamos’ su médula espinal y estimulamos su cerebro y sus músculos para ayudar a reconstruir las conexiones, brindar retroalimentación sensorial y promover la recuperación. Este tipo de terapia impulsada por el pensamiento cambia las reglas del juego. Nuestro objetivo es usar esta tecnología algún día para brindarles a las personas que viven con parálisis la capacidad de vivir una vida más plena e independiente”, explicó.

Paralizado del pecho para abajo, Keith Thomas, de 45 años, de Massapequa, Nueva York, es el primero en someterse a esta nueva tecnología.

El 18 de julio de 2020, un accidente de buceo le provocó una lesión en el nivel C4 Y C5 de las vértebras de la columna, que lo dejó incapaz de moverse y sentir del pecho hacia abajo. Durante su estancia en el hospital, le fue presentada la oportunidad de participar en el programa del doctor Bouton, dando una nueva esperanza a Thomas.

Este avance se ha dado cuatro meses después de que se le realizara una compleja cirugía de cerebro de 15 horas, que se llevó a cabo el 9 de marzo en el Hospital Universitario de North Shore (NSUH).

Investigadores y médicos pasaron meses haciendo un mapeo del cerebro de Thomas usando resonancias magnéticas funcionales para ayudar a identificar las áreas responsables del movimiento del brazo y la sensación de tacto en su mano.

Con esta información, los cirujanos realizaron la operación, durante la cual el participante estaba despierto y les brindaba retroalimentación en tiempo real a los cirujanos. Mientras exploraban partes de la superficie de su cerebro, Thomas comentaba las sensaciones que iba experimentando en sus manos.

