Se baja Cabeza de Vaca de la contienda

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tam.- El ex gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca manifestó esta tarde públicamente que se baja de la contienda para buscar ser candidato presidencial por el Frente Amplio por México.

A través de redes sociales, García Cabeza de Vaca publicó; “Mi agradecimiento para los voluntarios que nos brindaron su apoyo para lograr las 195,000 firmas en todo el país y en el extranjero”.

Al dar las gracias especialmente a su familia por acompañarlo en este proceso, añadió; “Sigo motivado para continuar trabajando en la construcción de un México democrático, libre y seguro. Seguimos unidos en la batalla, de la mano de la ciudadanía y con el Frente Amplio por México”.

En un video con una duración de 2:19 minutos, tras afirmar que recibió firmas de todo el país y del extranjero, lamentó que haya una regla que limita el número de firmas por estado.

“Me hubiera gustado que fueran un poco más flexibles con los tiempos de recaudación de firmas, así como lo fueron con las fallas que hasta el día de hoy presenta la plataforma“.

El anuncio se da pese a que apenas unas horas antes presumía haber reunido más de 190 mil firmas, y un día antes, anunciaba su participación en los foros.

“Esta lucha no se trata de mí, se trata de México y de los mexicanos, esto va más allá de la política, (…) esto me alienta y me motiva a continuar trabajando, poniendo toda mi capacidad, tiempo y esfuerzo en la construcción de un México democrático, libre y seguro”.

“Vamos a seguir echados pa’delante”, dijo para concluir.