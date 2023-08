Comparte los viajes de su vida

Agencias.-

Sentimientos encontrados, reconciliaciones con su pasado, hechos difíciles de enfrentar como la muerte de su madre, son algunos de los temas que Alan Estrada aborda en su nuevo libro “Viajar cambiará tu vida”, ya disponible en formato físico, digital y audiolibro.

Gracias a la composición de su primer musical, “Siete veces adiós”, el actor y conductor mexicano encontró la motivación para debutar como escritor; fue así que hace seis años tomó la decisión de emprender esta nueva aventura.

“Es un libro muy personal, no es una guía de viajes sino es un proyecto en el cual plasmo cómo mis viajes han transformado mi vida, hablo de asuntos personales, de mi familia, de la muerte de mi mamá, de cómo viajar me ha cambiado la visión del mundo”, afirmó Estrada.

“Fue muy complicado elegir las anécdotas que quería contar, no es un ejercicio que yo haga seguido, me cuesta trabajo sentarme y aterrizar mis ideas en papel, pero espero que con la disciplina que este libro me enseñó, éste sea el primero de algunos cuantos”, agregó.

El libro está dividido en diez lecciones, entre las cuales explora el miedo, la capacidad de asombro que tienen las personas y cómo mantenerla viva a través del tiempo, el amor a su país y lo importante que es conocer otro tipo de culturas y estructuras sociales.

“El libro me da la oportunidad de contar muchas cosas que no puedo expresar en mis videos, el punto de vista sobre la muerte por ejemplo, y cómo comparto mis viajes, cómo al final, la vida misma es un viaje, creo que voy a cosas más profundas en el libro a diferencia de mis videos”, dijo el anfitrión del canal de YouTube “Alan x el mundo”.