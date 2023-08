Declaran estado de catástrofe en Hawái por incendios

Al menos 36 personas murieron y miles han sido evacuadas por los incendios forestales que arrasan dos islas de Hawái y que dejaron casi destruida una localidad, lo que obligó a sus habitantes a lanzarse al mar para huir de las llamas.

«Se han encontrado hasta ahora 36 personas muertas debido al fuego de Lahaina, que sigue activo», dijo el gobierno del condado de Maui en un comunicado emitido en la noche del miércoles.

Los incendios han quemado más de 800 hectáreas de terreno, según las autoridades.

Los incendios comenzaron en la madrugada del martes y el rápido avance puso en peligro viviendas, empresas y servicios públicos, así como a más de 35 mil personas en la isla de Maui, informó en un comunicado la Agencia de Gestión de Emergencias de Hawái.

El fuego arrasó la localidad de Lahaina, en la costa oeste de Maui. «Gran parte de Lahaina en Maui quedó destruida y cientos de familias locales fueron desplazadas», indicó el gobernador, Josh Green.

Imágenes difundidas en las redes sociales muestran cómo las brasas destruyen esta localidad turística, mientras densas columnas de humo tiñen el cielo de negro y varios barcos atracados en Lahaina también son consumidos por las llamas.

Habitantes de la zona saltaron al agua «para evitar el fuego», dijo el mayor general del Ejército estadunidense, Kenneth Hara, a Hawaii News Now. Al menos 14 personas fueron rescatadas del mar por la Guardia Costera.

Los incendios afectaron con fuerza a Maui, pero también hay fuegos activos en la isla de Hawái.

«Hay gente que no pudo escapar»

«Fue terrible», contó Claire Ken, una residente de Lahaina a la cadena CNN. «Tengo la certeza de que hay gente que no pudo escapar», agregó.

Los militares estadunidenses desplegaron tres helicópteros para ayudar a combatir los incendios, informó el Comando Indo-Pacífico en un comunicado.

Los helicópteros militares que ayudan a los bomberos utilizaron el miércoles 570 mil litros de agua para controlar los incendios en el condado de Maui.

«El objetivo principal es salvar vidas, evitar el sufrimiento de las personas y frenar las cuantiosas pérdidas materiales», declaró Hara.

El presidente Joe Biden declaró en la mañana del jueves el estado de catástrofe natural para Hawái, lo que permitirá liberar «fondos federales a disposición de los afectados en el condado de Maui», explicó la Casa Blanca en un comunicado.

La red hospitalaria de la isla está «saturada» por los pacientes con quemaduras y personas que inhalaron humo, dijo la vicegobernadora de Hawái, Sylvia Luke, que describió la situación como «dramática».

Luke informó que los incendios fueron causados por las condiciones secas y los fuertes vientos del huracán Dora, que se encuentra al sur del archipiélago estadounidense, pero que no se espera que toque tierra.

Las autoridades del condado pidieron a todos los visitantes que abandonen la isla «lo antes posible» y organizaron autobuses para llevar a los turistas al aeropuerto de Kahului, según un comunicado publicado en Facebook.

En el aeropuerto muchos turistas quedaron varados, ya que sus vuelos fueron cancelados o retrasados y periodistas de AFP vieron a muchas personas durmiendo en el suelo.

Millones de personas han sufrido fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo en las últimas semanas, que según los científicos, han sido exacerbados por el cambio climático.

Total destruction. Pray for the innocent people of Hawaii. pic.twitter.com/1xkIkxG507

— Stew Peters (@realstewpeters) August 10, 2023