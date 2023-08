Ficha el West Ham United a Edson Álvarez

El mexicano Edson Álvarez fue fichado por el West Ham United, equipo con el cual permanecerá hasta 2028.

“Un mediocampista fuerte y versátil”, fue la descripción que hizo el club inglés sobre el futbolista de 25 años de edad.

El West Ham United reconoció los dos títulos de la Eredivisie que Álvarez ganó con el Ajax y la segunda Copa Oro que levantó junto a la Selección Nacional de México.

Al firmar su contrato Edson Álvarez se dijo feliz y orgulloso de jugar en Londres, toda vez que afirmó, unirse al West Ham es un sueño tanto para él como para su familia.

La Premier League es una liga especial, la mejor liga del mundo y creo que mi estilo se adaptará. Ahora tengo una responsabilidad con el West Ham y la familia West Ham y daré absolutamente todo por la camiseta”, señaló.

Edson's got a message for you, Hammers fans 🗣️ pic.twitter.com/f9xMLL9C8j

This is his moment, this is El Machín 🦾 pic.twitter.com/vNUQsTpX3A

— West Ham United (@WestHam) August 10, 2023