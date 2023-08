Policías de Veracruz son acusados de asesinar a un estudiante

Policías del sur de Veracruz presuntamente asesinaron a un estudiante de Enfermería después de que la víctima, con otro compañero, se negaron a detenerse cuando los uniformados les marcaron el alto.

Familiares de Alexis Moreno, estudiante de enfermería en Chetumal, Quintana Roo, acusaron que fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) los que asesinaron al joven de 23 años, quien recibió un balazo en la espalda la madrugada de este miércoles 9 de agosto en el Puerto de Coatzacoalcos al sur de Veracruz. Raúl quien acompañaba a Alexis, fue detenido por los uniformados.

Tras salir de una reunión con amigos, Alexis se subió a un automóvil de la marca Kía Río rojo, que era manejado por Raúl. Su destino era la colonia Benito Juárez Norte, en Coatzacoalcos.

Sin embargo, al transitar por la avenida Universidad, a la altura de Plaza Fórum, fueron interceptados por policías estatales, quienes les marcaron el alto al notar que conducían en presunto estado de ebriedad.

Sin embargo, Raúl no se detuvo y aceleró más el vehículo por lo que comenzó una persecución que se extendió por varios minutos y al llegar a la colonia Benito Juárez, los uniformados les comenzaron a disparar. Una de las balas impactó en la espalda de Alexis y atravesó su pecho.

Alexis fue auxiliado por los cuerpos de emergencia y canalizado al Hospital General de Zona 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde murió momentos después.

“Fue un asesinato y hay culpables, no tenían por qué dispararles, o sino a las llantas para detenerlos, por eso les pregunto a los policías ¿Por qué dispararon? Ahorita espero que hoy mismo me entreguen el cuerpo de mi hijo”, expresó con lágrimas don Gustavo Moreno, padre del joven.

La unidad que era perseguida por los uniformados alcanzó a llegar a un domicilio ubicado en Emiliano Zapata, entre Alcalde y García y José Cardel de la Colonia Benito Juárez Norte, donde se realizó la detención de Raúl, chofer de la unidad, quién sigue detenido.

EL JOVEN ESTABA DE VACACIONES

Hasta el momento, la SSP no ha emitido información sobre este tema, donde los familiares aseguran que Alexis o Raúl no debieron ser tratados como delincuentes.

Alexis ya había concluido sus estudios en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, en Chetumal, y en septiembre participaría en la ceremonia de graduación, por lo que se alistaba para su servicio en un hospital.

“Mi hijo era muy dedicado a su estudio, ahora en septiembre todos íbamos a su graduación y me lo mataron, no se vale, imagínese como estoy; ahora no tenemos dinero ni para sepultarlo”, señaló su padre.

Pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que no caiga en contubernio y los policías sean detenidos por ese hecho, donde ya intervino la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuyo representante en Coatzacoalcos, Tonatiuh Hernández Sarmiento, indicó que hubo presunta violación del derecho a la vida de parte de los uniformados.

“Aperturamos una queja de oficio y el siguiente paso es verificar las condiciones físicas del detenido y ver como intervenimos. Por el lado del joven asesinado, se habla de un señalamiento directo contra seguridad pública y vemos que hay probables violaciones al derecho a la vida, por no haber garantizado su protección de vida”, explicó.

Afuera de la Unidad Integral de Justicia, familiares y amigos de Alexis y Raúl, piden que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables.

Con información de: milenio.com