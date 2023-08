Terminan ‘la guerra’

Agencias.-

Luego de más de un año de anunciar su separación y los constantes choques entre ellos, Shakira y Gerard Piqué decidieron poner un alto al fuego y llevar su relación pacíficamente por el bien de sus hijos.

De acuerdo con Vanitatis, representantes de la cantante confirmaron que se está cumpliendo rigurosamente con el convenio de separación y “ya no hay discusión ni problema alguno” en la dinámica para pasar tiempo con Milan y Sasha.

Mientras que el equipo de Piqué aseguró al medio que “no hay problema alguno” con los acuerdos derivados de la mudanza de Shakira y los dos niños a Miami, Florida, y la residencia de Piqué en España.

Además, después de varios meses el ex futbolista ahora puede caminar por las calles de su barrio tranquilamente, pues la presencia de paparazzis ha disminuido al grado que hay días en que ninguno aparece por ahí.

Hasta ahora la colombiana no ha confirmado ninguna relación amorosa, pese a los rumores de un noviazgo con Lewis Hamilton, mientras que Piqué mantiene a Clara Chía fuera se reúne con sus hijos por respeto a ellos.

Aunque la ex pareja no ha declarado abiertamente nada sobre la dinámica que mantienen, sus últimos movimientos confirman que en efecto no hay problemas entre ellos. Esta semana Shakira llevó a sus dos pequeños a California para una breve visita guiada a la Universidad de Los Ángeles, donde estudió Historia.

En esos mismos días Piqué viajó a Miami para recoger a sus hijos y llevarlos a España. Posiblemente los constantes viajes han sido difíciles para Milan y Sasha, pero esto cambiará a partir del 21 de agosto cuando comience su ciclo escolar y tengan que regresar a EU.