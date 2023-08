Aportó PRI estatal 10 mil votos al FAM

Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.-

El ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se bajó del proceso para encabezar el Frente Amplio por México, conformado por el PAN, PRI, PRD, convencido de no lograr la dispersión geográfica, aunque sí la cantidad de firmas de apoyo.

Sin embargo, a diferencia de los que participaron por el PRI, Beatriz Paredes Rangel y Enrique Lamadrid, por quienes los militantes y simpatizantes priistas aportaron diez mil votos por Tamaulipas, la cantidad para Cabeza de Vaca no alcanzó esa cifra, consideró Mercedes del Carmen Guillén Vicente.

La delegada del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en Tamaulipas recordó que de acuerdo a las reglas establecidas para lo que comprende la primera etapa, de recaudación de firmas de apoyo, cada uno de los once prospectos debían contar con un mínimo de 150 mil rúbricas.

“Esa cantidad de firmas estaban sujetas a 17 estados del país con presencia real, la percepción que tenemos es que el ex gobernador Cabeza de Vaca se bajó porque está convencido de que no logró la dispersión geográfica, no el monto de las rúbricas”, precisó.

Guillén Vicente aclaró que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no pretende salirse de la conformación del Frente Amplio por México, sino que solicitó al comité de ciudadanos una revisión al proceso de firmas de apoyo.

Lo anterior, luego de que los dos perredistas que se registraron para encabezar o coordinar el Frente Amplio, Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles prácticamente no alcanzaron la cantidad de firmas de apoyo para seguir a la segunda etapa del proceso de selección.

“Lo que es cierto, es que todos están sujetos a reglas y todo lo que paso en plataforma y página es responsabilidad de los ciudadanos en el Frente, que son los que llevan las mediciones y validaciones, que no le corresponde a los partidos políticos”, sostuvo.

Guillén Vicente convino que con ello se garantiza piso parejo para todos los que participan en este proceso de selección.

Señaló que cuando alguien entra a un concurso se fija en las reglas viendo cómo cumplirlas y debe sujetarse a las mismas, “si no es una ingenuidad”.