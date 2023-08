Celebra AMLO reducción histórica de la pobreza en México

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, celebró la reducción en la pobreza de 10 por ciento en el país en comparación con los sexenios panistas, lo que, dijo, «es histórico» y demuestra que la estrategia de su gobierno está funcionando.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario aseguró que esta tendencia va a seguir en el país por lo que para 2024 pronosticó que todavía habrá menos pobreza en México.

«Demuestra que ha funcionado nuestra estrategia que se puede resumir en una frase por el bien de todos, primero los pobres. Y hay menos pobreza y menos desigualdad en nuestro país, esto es un gran logro», expresó.

«El Coneval que fue creado con ese propósito reafirmó de que ha habido una disminución de la pobreza y de la desigualdad de manera histórica en el tiempo que llevamos en el gobierno, esto no nos lo van a poder quitar, esta alegría que nos produce el que haya menos pobres en nuestro país, eso sí me llena de orgullo», puntualizó.

Ayer se dio a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que 36.3 por ciento de los mexicanos vive en situación de pobreza, dicha cifra representa una caída de 7.6 puntos porcentuales respecto a la medición de 2020.

De acuerdo con la Medición de Pobreza 2022, hay 46.8 millones de personas que padecen de al menos una de las seis carencias sociales como acceso a la educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios públicos y alimentación de calidad. Esto significaría que en el país hay 8.9 millones menos de personas en pobreza.

López Obrador presumió que estos buenos resultados se complementan con las cifras de carencia alimentaria que también disminuyeron en el país al pasar de 57.8 a 66.1 millones de personas que tienen garantizada su alimentación.

«Estoy seguro que en el informe 2024 esto va a estar más abajo y también la población», agregó.

Acceso a la salud

En cuanto a la duplicación de personas sin acceso a la salud, el Presidente lo atribuyó a la pregunta que hizo el Coneval en la encuesta.

Además, consideró que la gente respondió que no tiene ningún tipo de seguridad social porque ya no tiene credencial del Seguro Popular.

«Tiene que ver con la pregunta que se hizo y con el hecho que tenían apuntados a todos con credencial con el llamado seguro popular, que ni era seguro ni era popular, entonces como ya no están esas credenciales la gente cuándo les preguntaron no pues no tenemos seguro porque ya ahora es atención médica gratuita, ya no se necesita ningún tipo de seguro, pero ahí va a ir poco a poco entendiéndose», expresó.

Reiteró su compromiso de que antes de que termine el gobierno México tenga uno de los mejores sistemas de salud en el mundo.

Finalmente, el Presidente negó que haya existido un incremento en la pobreza extrema aunque aceptó que en ese sector de la población todavía se resienten los efectos de la pandemia.

Con información de: milenio.com