Entrena la gimnasta mexicana Alexa Moreno con Simone Biles

Después de sentir que no tuvo su mejor nivel competitivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2023, la gimnasta Alexa Moreno ahora se fue a mejorarlo en Estados Unidos donde estará por dos semanas entrenando con la estadounidense Simone Biles.

Actualmente la deportista bajacaliforniana se encuentra en el World Champions Centre de Texas, conocido lugar de entrenamiento de la multimedallista olímpica Simone Biles, buscando realizar la mejor preparación posible al lado de las mejores gimnastas de los Estados Unidos.

“Tuve la oportunidad de venir a entrenar al World Champions Centre, donde he sido amablemente recibida. Fueron muy atentos y, a pesar de que voy llegando y no hemos convivido mucho, se dieron el tiempo de felicitarme por mi pasado cumpleaños y darme un detalle. Estas dos semanas estaré entrenando junto a estas asombrosas chicas con el apoyo de sus entrenadores, Laurent y Cecile Landi”, indicó Moreno en sus redes sociales.

En la pasada justa centroamericana, Alexa obtuvo tres medallas de oro, una de plata y una de bronce, y a pesar de tener una destacada cosecha de preseas, Alexa sintió que puede tener un mejor desempeño en las siguientes competencias, y que serán los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, y el Campeonato Mundial en Amberes 2023.

“Estoy bastante contenta con lo que hice y creo que me ayudó mucho a saber en qué lugar estoy y saber en lo qué debo trabajar todavía más, me queda todavía un gran esfuerzo por delante, pero no estoy tan perdida, así que con eso me quedó de mi participación en Juegos Centroamericanos y del Caribe”, mencionó Moreno tras su participación en El Salvador.

