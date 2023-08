Plantea Ale darle más recursos a la Comapa

Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.-

La infraestructura hidráulica de la Capital del Estado no estaría en condiciones de recibir y conducir por su tubería el agua que se extraerá de la presa Vicente Guerrero para ser distribuida a través de la segunda línea del acueducto.

Por ello, es necesario que la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) disponga de más presupuesto para reparar fugas y, de ser posible, seguir con el cambio de tubería, porque de otra forma se seguiría fugando por las condiciones en que se encuentra la red, aseguró Alejandra Cárdenas Castillejos.

La legisladora local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que por lo menos un 40 por ciento del agua que se trae a Ciudad Victoria del acueducto de la presa Vicente Guerrero desafortunadamente se fuga por las condiciones de la tubería.

No reparar la infraestructura y continuar enviando agua a través de la segunda línea del acueducto representaría seguir con el desperdicio de un recurso útil, necesario en cada uno de los hogares, pero cada vez más escaso por la ausencia de precipitaciones pluviales.

“Que tomen una parte de los recursos del Fideicomiso del Fondo para Victoria y lo destinen para tapar fugas, porque si bien se requiere de camiones cisternas (pipas) para llevar agua a sectores de la Ciudad donde no se tiene, no se está resolviendo el problema de raíz”, aseguró la diputada local.

Aceptó que la construcción de la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero a Victoria se necesita y debe ser una prioridad, tomándose en cuenta que la primera dio su vida útil y en cualquier momento puede presentar fallas.

Sin embargo, a la Comapa le urgen recursos transparentados para reparar fugas que a diario se presentan en diferentes sectores de la ciudad, donde se pierde en promedio el 40 por ciento de lo que llega.

Desafortunadamente Cárdenas Castillejos consideró que la Comapa está en un círculo vicioso, porque por un lado no tiene una infraestructura para brindar un servicio adecuado y por otra, muchos de los usuarios no pagan por un servicio que no reciben.