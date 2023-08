Promete AMLO informe sobre muerte de la teniente Gloria Cházaro

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, prometió una investigación para aclarar las causas de la muerte de la teniente de la Marina, Gloria Cházaro, ocurrido en el estado de Veracruz, cuya familia asegura que fue asesinada por su pareja.

Vamos a pedir información y aquí se da a conocer qué fue lo que sucedió, qué elementos hay, qué pruebas hay para culpar a su esposo, sí a su pareja y en qué se basó la autoridad para actuar y si no fue de esa manera, que aquí nos den a conocer”, dijo.

“Es más el jueves… el martes, no pero puede ser antes. Hacemos la investigación, voy a solicitar que me informen”, puntualizó.

La familia de Gloria Cházaro pidió justicia para su familiar el pasado 3 de agosto a través de un programa de Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula.

El hermano de la teniente, Eduardo Cházaro Berriel, pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso ante las irregularidades en la investigación por parte de las autoridades del estado de Veracruz, donde además, no hay una investigación por la presunta responsabilidad de Octavio Capetillo, pareja de Gloria.

“A partir de ese momento (del momento de la muerte de la teniente) ni siquiera hubo más mensajes (por parte de Octavio Capetillo), ni una llamada, no se presentó en el funeral, no se presentó ni en in la iglesia, ni en el cementerio, nada. Quiero reiterar que no lo estoy señalando, queremos una investigación exhaustiva”, indicó en entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula.

Es lo que buscamos, que el caso se atraído por la FGR. Nos estamos apoyando por algunas abogados y vamos a solicitar que el caso sea atraído por la FGR”, agregó.

La madrugada del 11 de junio, el hermano de la integrante de la Marina encontró el cuerpo de ella colgado de una escalera de la casa familiar en Fortín de las Flores, municipio del estado de Veracruz, luego de que la teniente había estado en un bar con algunos familiares y con su prometido, con quien se enfrascó en una discusión.

Tras los hechos, el novio, identificado como Octavio Capetillo, salió del lugar y se dirigió a casa de la teniente, quien llegó con sus familiares pasadas las 11 de la noche.

Según la versión del hermano de Gloria, Eduardo, quien permaneció en el bar hasta que cerró para ayudar a su amigo, todos estaban en sus habitaciones y él, al llegar a su casa cerca de la 01:40 h, encontró a su hermana colgada en las escaleras del patio, mientras Octavio había desaparecido.

Hasta ahora, las autoridades estatales han clasificado la muerte de Cházaro como un suicidio, aunque los familiares de la militar niegan esa posibilidad y han denunciado irregularidades en la investigación, en la que piden considerar un presunto feminicidio.





Con información de: lopezdoriga.com