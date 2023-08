Desinteresa en 7 municipios cargos de consejeros

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria, Tam.- Con el inicio del proceso electoral en puerta, en siete municipios de Tamaulipas existe un marcado desinterés de los ciudadanos para desempeñarse como consejeros distritales y municipales, cuya función principal será la organización de las elecciones en el 2024.

Se trata de los municipios de Guerrero, Mainero, Mier, Palmillas, San Carlos, Valle Hermoso y Villagrán.

Son municipios rurales o fronterizos en los cuales las condiciones de seguridad no han sido optimas desde hace varios años.

Debido a que no se alcanzaron los registros de 12 aspirantes por cada uno de los órganos a integrar en cada uno de esos municipios, la Comisión de Organización del IETAM, que preside la consejera, Italia Aracely García López, acordó ampliar el plazo para registro de aspirantes.

En un comunicado el IETAM informó que: “derivado de lo anterior, se estima que para garantizar que las personas que realizaron el pre-registro en línea en estos municipios, se les dé la oportunidad para hacer valer su derecho de participar como Consejera o Consejero electoral de los consejos distritales y municipales, por lo que se les concede la posibilidad de continuar en el procedimiento de selección y así llevar a cabo la entrega de expedientes”.

“Cabe hacer mención que, aquellas personas aspirantes que realizaron su pre registro en línea y que atendieron la etapa de recepción de documentación en sede, continuarán participando en los términos establecidos en la propia convocatoria, por lo que la presente ampliación no supone el menoscabo de ninguno de sus derechos, ni la prohibición o rechazo para dar continuidad al procedimiento establecido” abundó.

Sin embargo, este viernes 11 de agosto fue el último día para aprovechar la prórroga y buscar un puesto temporal dentro de la estructura del IETAM.