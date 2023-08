¿Qué tan malo es comer sandía por la noche?

Ciudad de México.-La sandía es una verdura muy popular que está envuelta en una controversia, ya que se tiene la creencia de que es una fruta, pero en teoría es una verdura y todo esto se debe a que pertenece a la familia botánica Cucurbitaceae, a dicho grupo pertenecen el pepino y la calabaza.

También es una verdura muy consumida en todo el mundo, en México no puede haber excepción y más en la época de verano. Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, un mexicano consume en promedio 3.3 kilos de sandía al año. También, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural menciona que México es el 12° productor de sandía en el mundo, gracias a los productores nacionales de sandía, quienes lograron una producción de 1,177,069.89 toneladas, cultivándose esta fruta en 27 estados, siendo Sonora, Jalisco y Veracruz los principales productores.

Con todos estos datos, es un poco irreal pensar que la sandía sólo se come en el día y que mucha gente no la consuma en su forma natural por las noches, sobre todo porque todas las partes de esta verdura son comestibles (cáscaras, semillas, pulpa), aunque se prefieran las sandías sin semillas en Estados Unidos. Aún así, la mayoría de las personas no consumen la sandía en la noche y a continuación te mostramos si es correcto o sólo una creencia popular.

¿Por qué es malo comer sandía en la noche?

Puede ser que en la noche se antoje un platillo con trocitos de sandía, como si fuera una botana, a pesar de esto al querer hacerlo, escuchamos que alguien menciona que es malo consumir sandía en la noche, ya que nos puede generar problemas digestivos y la verdad es que no existe evidencia que compruebe que dicha verdura cree estos problemas al consumirse en la noche.

Otras creencias apuntan a que se corre el riesgo de subir de peso, esto no se piensa del todo en vano ya que cuando se come una rodaja de sandía tras otra podemos sentir la sensación de pesadez y esto sí puede afectar a una persona en la noche, con ello no permitiéndole descansar al dormir, sumado a ello que la sandía es una verdura diurética, lo que conlleva a la persona a levantarse varias veces en la noche para ir al baño.

En conclusión, lo mejor es no consumirla después de la cena, ya que ahí sí podría ejercer una presión adicional al sistema digestivo. Entonces, no pasa nada si se consume un poco de esta verdura unas tres horas, como máximo, antes de ir a acostarse y con ello evitar percances a la hora de descansar, lo más recomendable es evitarlos.

Con información de: ensedeciencia.com