Tamaulipas es un caso de éxito por lo que se hace en seguridad

Alfredo Guevara / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- El director de la Fundación México SOS, Orlando Camacho Nacenta, admitió que el problema de la inseguridad en el país es complicado, serio y real, con lugares dolorosos que se tienen que componer, aunque estados que pueden considerarse como un ejemplo en materia de seguridad.

Citó por ejemplo que Tamaulipas es un caso de éxito, porque si bien llegó a ocupar un lugar complicado, con un incremento en agresiones y hasta ubicarse entre los tres primeros lugares en materia de inseguridad, ha llegado y se conserva por debajo de la media nacional en todos los delitos.

Al participar en la ceremonia de toma de protesta del nuevo Coordinador Estatal de Mesas de Seguridad y Justicia, evento que presidió el gobernador Américo Villarreal Anaya, dijo que aun cuando es un caso de éxito, pero no lo creen, “porque la imagen que tiene México de Tamaulipas, es otra”.

En un acto de justicia, convino en que Estados como Tamaulipas, gobernantes y ciudadanos han trabajado bien desde hace años en materia de seguridad y hoy son un ejemplo, entre estos Yucatán, Coahuila y Veracruz que hoy tiene los mejores índices delictivos de los últimos diez o 12 años.

Un factor común para lograrlo es ponerse de acuerdo y trabajar con denominadores comunes para lograr un éxito, entre estos liderazgos, fortalecimiento de las instituciones, coordinación de autoridades con la ciudadanía y seguimiento y evaluación.

“Cuando hay estos denominadores comunes, no hay grupo u organización delictiva que pueda con esta estrategia”, afirmó.

Camacho Nacenta dijo que cuando se habla de un liderazgo, implica que alguien tome la responsabilidad y de un manotazo en la mesa, haciendo cambios que deben implementarse en base a una evaluación para mejorar las condiciones de seguridad a la población.

Aparte de ello, realizar un fortalecimiento de las instituciones locales, entre estas la Fiscalía, el Poder Judicial y quienes formen parte de la Secretaría de Seguridad Pública “porque si no son fuertes, no funcionan y la principal responsabilidad es de las autoridades locales”, precisó.

En materia de coordinación de autoridades con ciudadanía, convino en dar un seguimiento y una evaluación, al exponer que si no existe un trabajo conjunto y no se ponen de acuerdo, “la delincuencia se ríe de la confrontación y no de la aportación y planteamiento para mejorar la seguridad”.