Tres de cada cuatro menores sin pensión alimenticia: Ale Cárdenas

Por Patricia Azuara.-

Cd. Victoria, Tam.- Al referir que tres de cada cuatro menores no reciben pensión alimenticia, la diputada del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos, informó que tras impulsar el padrón de «muchos» padres irresponsables ya se pusieron al corriente con sus obligaciones.

«Hay personas que no han cumplido con ese pago, por las condiciones que así lo requieren se han dado de alta en este padrón».

«Y lo más importante es que al estar hoy en día en ese registro de deudores, eso implica que quien aspira a una candidatura deje sus aspiraciones en la casa, o qué cumpla con sus obligaciones».

Refirió que cuando hizo la investigación correspondiente, se detectó que alrededor de 700 deudores estaban en un proceso legal.

«Hoy en día entiendo que muchos ya se pusieron al corriente».

Uno de los propósitos de este registro, aseguró, no es tanto que sé exhiban, si no más bien que sea una presión para que sé de cumplimiento con las pensiones.

«No puede ser que tres de cuatro niños no reciban pensión alimenticia y no puede ser que no luchemos y cuidemos lo las valioso que tenemos que son nuestros hijos».