Ignoran alpinistas a guía moribundo en una montaña del Himalaya

Gran indignación y una ola de duras críticas recibió un grupo de alpinistas luego de que salieran a la luz videos en los que ignoran a un guía moribundo identificado como Mohammad Hassan de origen pakistaní, a quien simplemente esquivan para seguir su camino a la cima del K2, la montaña más alta del mundo después del Everest y una de las más peligrosas.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de julio, cuando, el guía local falleció durante un ascenso al K2, en la cordillera del Karakórum, en el Himalaya.

El lamentable momento fue captado en varios videos por otros guías de montaña, y después fueron compartidos en redes sociales, y en donde se observa cómo un grupo de escaladores pasaba por encima del cuerpo del sherpa moribundo sin inmutarse o detenerse a averiguar si aún seguía con vida.

El vídeo, que se ha hecho ahora viral, muestra cómo el cuerpo del sherpa, una de las etnias que habitan las regiones montañosas de Nepal, está tendido en la montaña mientras decenas de escaladores le pasan por encima.

De acuerdo con medios locales, Hassan pudo llegar a estar incluso tres horas mientras calculan que hasta 130 alpinistas pasaron junto a él.

Luego de que las imágenes salieran a la luz, la alpinista noruega Kristin Harila y su equipo, que pasaron junto a Hassan, enfrentan duras acusaciones que apuntan que estaban más interesados en conseguir un nuevo récord mundial que en ayudar al alpinista fallecido.

Climbers crossing the most dangerous part of K2; The Bottleneck & the laying man in black & yellow dawn suit is reportedly Muhammad Hassan from Tissar Skardu, who died there and 130 climbers crossed over his body on ascent & descent.

