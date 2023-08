Karla Sofía Gascón critica a LCDLF y Wendy Guevara; internautas defienden a la influencer

Casi todo México y hasta extranjeros están felices por Wendy Guevara, quien resultó la ganadora de La Casa de los Famosos, sin embargo, Karla Sofía Gascón, lanzó un fuerte comentario en contra de la influencer y el reality.

Por medio de una publicación en Instagram, la actriz trans dijo que no apoya a Wendy Guevara porque considera que la influencer solamente habla de sexo y el trabajo que realizó hace años como mujer de compañía.

“Para mí no tiene nada de divertido la prostitución, ni las violaciones, ni el sometimiento; ni es nada gracioso hablar constantemente de ver… o de señores o de sexo; ni me gustan los modos ni los modismos ni las palabras ni los borregos repitiéndolas junto a vestuarios, actitudes y acciones”.

La española dijo que tampoco sigue a influencers que promocionan la ignorancia o la vulgaridad.

“(…), hago lo que me da la gana, no lo que ningún grupo me quiera imponer para sentirme integrada. No sigo a tiktokers ni supuestos ‘influencers’ que lo único que promocionan es la estupidez, la ignorancia y el éxito chabacano y vulgar”.