Exigen combatir difusión de imágenes íntimas sin consentimiento

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Un movimiento para combatir la violencia digital surgió en Change.org con el objetivo de tener fiscalías más capacitadas para detectar de manera oportuna y castigar a quienes hacen una difusión no consentida de contenido íntimo en línea desde el anonimato.

Aunque la “ley Olimpia” fue creada con este fin esto no se está logrando porque uno de los principales problemas radica en la dificultad para identificar a los responsables que utilizan perfiles falsos o se esconden detrás del anonimato que brindan las redes sociales.

“Es como estar luchando contra un enemigo invisible que usa las sombras de la web”, advierte “Morena Mía”, la usuaria que lanzó esta solicitud para que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la de la Ciudad de México trabajen en esta problemática que afecta a miles de personas, principalmente mujeres.

La propuesta demanda “mecanismos efectivos y herramientas digitales acordes a las necesidades para la identificación y localización de agresores que utilizan perfiles falsos”, así como “métodos de investigación más sólidos y efectivos por parte de las fiscalías”, señala la solicitud de firmas digitales en la plataforma Change.

Asimismo, la autora de este movimiento hace un llamado “al CEO de Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp) Mark Zuckerberg y al de Twitter (ahora X) Elon Musk para una colaboración activa de las plataformas para proporcionar información relevante a las autoridades y asegurar que estos delitos no queden impunes”.

Para “Morena Mía” la “ley Olimpia” se creó con la intención de proteger a todos de la difusión no consentida de contenido íntimo en línea; sin embargo, aclara, en la práctica la falta de mecanismos efectivos ha generado un ambiente en el que la impunidad prevalece y las víctimas no obtienen la justicia que merecen.

En este sentido, asegura que la ley no establece claros procedimientos para localizar a los agresores y las fiscalías dependen en gran medida de la cooperación de las plataformas antes mencionadas para identificar a los culpables, pero estas no lo hacen de manera efectiva.

La solicitud en Change.org había logrado recolectar hasta este martes 15 de agosto once mil 154 firmas, las cuales se han conseguido en seis días, toda vez que inició el nueve de agosto pasado; si deseas conocer más puedes acceder al siguiente enlace:

https://www.change.org/p/ernestinagodoy-malumicher-julieta-kristal-fgrmexico-fiscal%C3%ADas-m%C3%A1s-capacitadas-para-combatir-efectivamente-la-violencia-digital-ley-olimpia