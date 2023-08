Fallece el actor Darren Kent, de la serie Juego de Tronos

El actor Darren Kent, quien participó en Juego de Tronos, murió a los 36 años de edad.

Fue la agencia que lo representaba, Carey Dodd Associates, la que dio a conocer la muerte.

El deceso de Kent se produjo de manera pacífica, según detalló. “Nuestros pensamientos y amor están con su familia en este momento difícil”, escribió.

Darren Kent nació en el condado inglés de Essex. A lo largo de su carrera actoral participó en la famosa serie Juego de Tronos, en la telenovela británica EastEnders y en la cinta Blancanieves y el cazador.

Además de actor se desempeñó como director.

Desde joven, Kent luchó contra la osteoporosis, la artritis y un trastorno de la piel.

Tras conocerse su muerte diversas celebridades lo despidieron en redes sociales, destacando el “ser humano increíble” que era.

It is with deep sadness we have to tell you that our dear friend and client Darren Kent passed away peacefully on Friday. His parents and best friend by his side. Our thoughts and love are with his family in this difficult time. RIP my friend ❤️ pic.twitter.com/Ko0mPFUJNK

— Carey Dodd Associates (@CareyDoddAssos) August 15, 2023